Nuovo test di accensione dei motori per il prototipo del razzo spaziale cinese Lunga Marcia 10 che porterà gli astronauti sulla Luna

Nelle scorse ore è stato eseguito un nuovo static fire del prototipo del razzo spaziale cinese Lunga Marcia 10 che sarà impiegato per portare gli astronauti sulla Luna nella missione prevista entro il 2030 (per battere gli USA).

Negli scorsi giorni avevamo riportato le parole di alcuni politici statunitensi (democratici e repubblicani) e dirigenti della NASA in merito al ritorno sulla superficie della Luna con un equipaggio umano prima della Cina (che ha intenzione di arrivarci entro il 2030). La sfida tra le due potenze è ardua con la CNSA che sembrerebbe in vantaggio per la vittoria di questa seconda "corsa allo Spazio". Alcuni dirigenti statunitensi avrebbero già data per perso il ritorno sul satellite naturale prima dei cinesi e punterebbero a concentrarsi sulla permanenza di lungo periodo. Nel frattempo la Cina prosegue i test per le sue missioni con equipaggio.

🔥 A second static fire test of Long March 10 was completed on September 12, with a focus on engine throttling and reignition.https://t.co/LvuF8gWEZc https://t.co/5ojaYDR5FK pic.twitter.com/LXsotZQw3n — China 'N Asia Spaceflight 🚀𝕏 🛰️ (@CNSpaceflight) September 12, 2025

A metà agosto erano stati accesi per la prima volta tutti e 7 i propulsori YK-100F alla base del prototipo del primo stadio del razzo spaziale cinese Lunga Marcia 10 (chiamato anche Long March 10, CZ-10 o Chang Zheng-10). Si è trattato di una prova utilizzando una struttura ridotta con serbatoi di dimensioni ridotte presso il Wenchang Spacecraft Launch Site.

The CZ-10 test stage has conducted the second static fire test. pic.twitter.com/M6st6z2C24 — Ace of Razgriz (@raz_liu) September 12, 2025

A distanza di alcune settimane è arrivato il momento di un secondo static fire per il prototipo del razzo spaziale cinese Lunga Marcia 10, proprio pochi giorni dopo l'udienza del Congresso statunitense. Secondo quanto riportato questa volta i motori YK-100F sono stati accesi per 320" complessivamente ma eseguendo tre riaccensioni e a spinta ridotta. Si tratta di un test più complesso rispetto a quello precedente e dimostra come la CNSA sia intenzionata a rimanere in linea con la propria roadmap.

Secondo le indiscrezioni il prossimo test potrebbe essere sulla variante riutilizzabile (per il primo stadio) di questo vettore, chiamata Lunga Marcia 10A. Questa soluzione non dovrebbe essere impiegata inizialmente per i lanci con equipaggio, ma potrebbe fornire supporto per le future missioni in orbita bassa terrestre e nello Spazio profondo. La prova potrebbe comprendere l'utilizzo di un prototipo e un test VTVL (Vertical Take-off, Vertical Landing).

Nelle scorse settimane, sempre la divisione per il volo umano della CNSA (la CMSA) aveva anche eseguito dei test sul sistema di sicurezza della navicella spaziale Mengzhou e una simulazione di allunaggio e ripartenza dal suolo lunare del lander Lanyue. Quello che si prospetta nei prossimi anni è una prova generale senza equipaggio nel 2027 che verificherà i sistemi nel loro complesso mentre nel 2029 potrebbe esserci l'effettivo lancio con equipaggio.

Ricordiamo che la Cina intende lanciare due razzi spaziali Lunga Marcia 10 a breve distanza l'uno dall'altro. Il primo avrà sulla sommità il lander lunare Lanyue (e non avrà equipaggio), il secondo invece porterà in orbita l'equipaggio con i tre astronauti cinesi grazie alla capsula Mengzhou. Nuove informazioni potrebbero essere rilasciate nel corso dei prossimi mesi, quando verranno eseguiti ulteriori test.