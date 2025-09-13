Samsung Galaxy Watch8 Classic e Watch7 a confronto: in offerta due fra gli smartwatch più eleganti e performanti

Galaxy Watch8 Classic e Galaxy Watch7 rappresentano due tra i modelli più apprezzati della linea Samsung. Uno punta su eleganza e funzioni premium, l'altro su leggerezza e prezzo competitivo. Entrambi sono ora disponibili su Amazon con offerte che li rendono estremamente interessanti

Samsung continua a presidiare il mercato degli smartwatch con due modelli che stanno riscuotendo grande successo: Galaxy Watch8 Classic e Galaxy Watch7. Entrambi integrano Galaxy AI, funzionalità avanzate per la salute e il fitness e design raffinato, ma si rivolgono a utenti con esigenze diverse.

Galaxy Watch8 Classic, disponibile in offerta in 2 colori, si distingue per la ghiera girevole fisica, caratteristica che ne rende lutilizzo immediato e intuitivo anche durante allenamenti o attività allaperto. Realizzato con materiali resistenti agli urti, adotta un ampio display da 46 mm e un nuovo processore da 3 nm, capace di garantire fluidità nelle operazioni e consumi ridotti. Il sistema One UI 8 ottimizza la gestione delle app e delle notifiche, mentre le funzioni di monitoraggio del sonno, della frequenza cardiaca e delle attività sportive si affiancano a un design pensato per durare nel tempo. Attualmente è proposto su Amazon a 478,99 , ovvero il suo prezzo minimo storico.

Galaxy Watch7 adotta invece una ghiera touch in alluminio, che contribuisce a contenere peso e dimensioni. Con un diametro da 40 mm, risulta più compatto al polso e rappresenta la scelta ideale per chi preferisce uno smartwatch leggero senza rinunciare alle funzioni smart. Offre analisi dettagliata del sonno, controllo con doppio avvicinamento di dita, GPS integrato e una batteria a lunga durata che permette di affrontare senza problemi la giornata. In questo momento su Amazon è disponibile a 179 .

Entrambi i modelli mettono al centro la salute, grazie al rilevamento automatico delle attività fisiche e al supporto del Galaxy AI per fornire suggerimenti personalizzati. La scelta tra Watch8 Classic e Watch7 dipende soprattutto dalle preferenze sul design e sul tipo di interazione: ghiera girevole e robustezza premium per il primo, leggerezza e praticità per il secondo.

Con queste offerte Amazon diventa il punto di riferimento per chi vuole entrare nel mondo degli smartwatch Samsung, con due dei modelli più richiesti del momento a prezzi particolarmente vantaggiosi.