NVIDIA annuncia Titan Xp, la scheda più veloce ora in commercio

NVIDIA ha annunciato la scheda Titan Xp, nuova proposta top di gamma della famiglia Titan che riprende le caratteristiche tecniche della scheda Titan X differenziandosi per il numero di CUDA cores integrati. La GPU GP102 adottata in questa scheda ha infatti 3.840 CUDA cores attivi, un numero superiore ai 3.584 che sono presenti nelle schede Titan X e GeForce GTX 1080Ti.

Nella tabella seguente sono raccolte le specifiche tecniche della nuova arrivata, a confronto con quelle delle altre due schede basate su GPU GP102. Notiamo l'invcremento nella frequenza di clock della memoria video, sempre GDDR5X in quantitativo di 12 Gbytes ma ora con frequenza effettiva di 11.400 Gbps e quindi con bandwidth incrementata dell'11% rispetto al dato precedente.

Titan Xp Titan X GeForce GTX 1080Ti GPU GP102 GP102 GP102 superficie GPU 471mm2 471mm2 471mm2 transistor GPU 12 miliardi 12 miliardi 12 miliardi CUDA cores 3.840 3.584 3.584 clock GPU --- 1.417 MHz 1.480 MHz boost clock GPU 1.582 MHz 1.531 MHz 1.582 MHz ROPs 96 96 88 TMU 224 224 224 clock memoria

effettivo 11.400 MHz 10.010 MHz 11.010 MHz dotazione memoria 12 Gbytes 12 Gbytes 11 Gbytes bandwidth memoria 547 GB/s 480 GB/s 484 GB/s architettura memoria GDDR5X GDDR5X GDDR5X bus memoria 384bit 384bit 352bit alimentazione 8pin+6pin 8pin+6pin 8pin+6pin TDP scheda 250W 250W 250W prezzo al debutto 1.200$ 1.200$ 699$

Con Titan Xp NVIDIA riposiziona la gamma Titan, che di fatto era rimasta un po' schiacciata con il debutto della scheda GeForce GTX 1080Ti avvenuto nel mese di marzo. GeForce GTX 1080Ti, per via delle proprie specifiche tecniche, scheda che vanta prestazioni leggermente superiori a quelle di Titan X pur venendo proposta ad un prezzo ben superiore.

Titan Xp quindi riporta nella famiglia Titan lo scettro di scheda pi veloce sul mercato, mantenendo invariati prezzo e consumi: il listino pari a 1.200 dollari, tasse escluse, in nord America mentre il consumo della scheda sempre pari a 250 Watt come per le due altre proposte con GPU GP102. La scheda disponibile in Italia sul sito web NVIDIA, a questo indirizzo: il prezzo pari a 1.349,00€ IVA inclusa.