iPhone X: è questo il nome del nuovo smartphone di Apple? La scatola dice di sì

Il nuovo iPhone di Apple si chiamerà iPhone X almeno stando a quanto apparso in un'immagine della scatola di vendita del nuovo device apparsa in Rete per qualche istante e poi rimossa. Le indiscrezioni che asserivano da tempo questo probabile nome sembrano divenire sempre più serie soprattutto dopo l'apparizione del suffisso nella ipotetica scatola di vendita del nuovo smartphone dell'azienda di Cupertino. L'immagine è stata riportata sul sito LetsGoDigital ma è stata rimossa pochi istanti dopo la pubblicazione sintomo, forse, che possa realmente essere quella del nuovo iPhone di Apple.

L'immagine non risulta essere una foto rubata ma piuttosto un'immagine promozionale forse mandata per errore in anticipo da una qualche agenzia di marketing che avrebbe dovuto comunque rimanere segreta fino al prossimo 12 settembre. Non sappiamo chiaramente se l'immagine risulta essere vera ma la presenza del logo di un vero operatore olandese tale KPN il quale con ogni probabilità commercializzerà il nuovo iPhone X non appena questo sarà disponibile potrebbe rendere quanto mai vero la grafica della scatola.

Sul nome si sono succedute nel tempo molteplici ipotesi e indiscrezioni che hanno prima posto in essere il nome di iPhone 8 e poi quello di iPhone X. In questo caso la probabilità che possa denominarsi iPhone X è quanto mai possibile visto che stiamo parlando di uno smartphone completamente diverso da quanto visto finora e soprattutto è l'iPhone del decimo anniversario dal primo device di Apple. L'apparizione del suo nome in questa scatola di vendita dunque potrebbe non essere casuale soprattutto perché rimossa dopo pochi istanti dalla sua pubblicazione. Chissà se davvero siamo di fronte al nome scelto da Apple per il suo nuovo top di gamma?

Ricordiamo come il nuovo iPhone sia pronto nuovamente a "rivoluzionare", se così possiamo dire, il mondo degli smartphone. Lo aveva fatto proprio dieci anni fa con il suo primo device mobile presentato da Steve Jobs nel lontano 2007 proponendo un dispositivo capace di telefonare, navigare in internet e far ascoltare musica tutto in un unico prodotto. Oggi l'azienda sembra pronta nuovamente a proporre ai propri utenti nuove tecnologie e soprattutto uno smartphone diverso esteticamente da quanto visto fino ad oggi.

Il nuovo iPhone proporrà un nuovo sistema di riconoscimento del volto 3D che dovrebbe sostituire il Touch ID sia per lo sblocco del device sia per quanto concerne i pagamenti online. Oltretutto novità arriveranno con le fotocamere ma soprattutto con il display che non sarà più classico come lo vediamo oggi ma a tutto schermo con l'eliminazione del tasto Home e soprattutto con l'aggiunta di gesture intrinseche ad iOS 11. L'appuntamento è dunque fissato per il prossimo 12 settembre quando dal nuovo Steve Jobs Theatre, Apple, svelerà al mondo il suo nuovo iPhone X. O forse iPhone 8?