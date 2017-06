iPhone 8 supporterà finalmente la ricarica rapida

La notizia non è nuovissima, ma è stata confermata da nuove fonti. Negli scorsi mesi Ming-Chi Kuo di KGI Securities aveva dichiarato che iPhone 8, lo smartphone con display OLED da 5,8 pollici che Apple annuncerà entro la fine dell'anno, avrà in dotazione nella scatola originale un alimentatore Lightning con porta USB Type-C e supporto alla ricarica rapida. La conferma arriva da Blayne Curtis, analista di Barclays, che indica che l'alimentatore in questione sarà da 10 W.

Questo sarà dotato di un connettore USB Type-C e di un chip per la gestione energetica prodotto da Cypress Semiconductor. Per l'esattezza il chip viene identificato con la sigla CYPD2104, quindi è lo stesso che troviamo già sul nuovo iPad Pro da 10.5 pollici. In questo modo iPhone 8 potrebbe essere il primo melafonino ad integrare la ricarica rapida, come molti altri modelli della concorrenza e come non solo iPad da 10.5 pollici, ma anche il più vecchio modello da 12.9 pollici.

"Crediamo che Apple possa installare su iPhone 8 un chip per la gestione energetica di Cypress Semiconductor compatibile con lo standard USB-C, e un altro chip nell'alimentatore proposto in dotazione (probabilmente un nuovo modello da 10 W che potrebbe utilizzare una soluzione più integrata con Cypress Power Delivery)", scrive l'analista. Se fosse confermato Apple potrebbe essere caricato "rapidamente" anche con il connettore da 29W USB-C per i MacBook.

Se Apple implementasse questa caratteristica è molto probabile che inserirà nella dotazione originale un alimentatore compatibile, abbandonando lo storico e più lento adattatore Lightning da soli 5W con porta USB. Nella scatola potrebbe inserire anche un adattatore da USB Type-C a Type-A standard. Secondo le voci il nuovo iPhone potrebbe avere una batteria da due celle e 2.700 mAh con forma a L, quindi la ricarica rapida potrebbe consentire tempi d'attesa molto bassi.

Nel prossimo dispositivo potremmo anche trovare, sempre secondo voci non confermate ufficialmente, anche il supporto alla ricarica wireless.