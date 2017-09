iPhone 8 in arrivo con ritardo e in quantità limitate

L'iPhone con display OLED non arriverà insieme ai due nuovi modelli noti come iPhone 7S e iPhone 7S Plus. A scriverlo è TechCrunch, sito particolarmente popolare ed affidabile, che cita "fonti affidabili" ma rimaste chiaramente anonime. iPhone 8, o X che dir si voglia, "arriverà successivamente", ma non è chiaro quanto bisognerà aspettare rispetto ai due modelli standard e meno innovativi per vedere fattivamente sul mercato anche la variante premium.

I tre prodotti saranno presentati il 12 settembre e secondo alcune voci i pre-order verranno lanciati venerdì 15. iPhone 7S e iPhone 7S Plus verranno consegnati già a partire dal 22 settembre, mentre non ci sono ancora indiscrezioni affidabili per quanto riguarda le prime consegne di iPhone 8. Il dispositivo con display OLED potrebbe arrivare in ritardo, al punto che varie fonti hanno preferito non sbilanciarsi preferendo segnalare un vago "entro la fine dell'anno".

Il report di TechCrunch è arrivato poco dopo una notizia rilasciata dal Wall Street Journal secondo cui alcuni problemi in fase di produzione potrebbero condurre ad un ritardo nelle consegne e ad un numero insoddisfacente di unità disponibili al lancio commerciale. I problemi principali sarebbero legati, al solito, alla produzione dei complessi display OLED privi di cornici e alle difficoltà di integrare il sensore d'impronte Touch ID sotto il vetro dello stesso.

Quest'ultimo piano è stato successivamente abbandonato, ma la riprogettazione del terminale e delle tecnologie di autenticazione sono costate più tempo del previsto, causando un potenziale ritardo di circa un mese rispetto al ruolino di marcia. Quello del Journal è solo l'ultimo dei rumor legati ad un possibile ritardo del nuovo iPhone top di gamma, anche se le carenze negli inventari al lancio sono praticamente la prassi per la compagnia di Cupertino.

Un problema che si faceva sentire parecchio negli anni scorsi, ma che è stato arginato quasi del tutto con le ultime generazioni. L'incubo delle scorte carenti potrebbe riaffiorare con il nuovo e innovativo iPhone 8, che potrebbe raggiungere i negozi in quantità decenti solo per la stagione natalizia. SecondoMing-Chi Kuo ci saranno poche scorte fino ai primi mesi del 2018, quando Apple sarà finalmente in grado di rispondere adeguatamente alla domanda per il nuovo modello.