iPhone 8 arriva a settembre: Apple svela la data dell'annuncio ufficiale

Inviando gli inviti alla stampa internazionale, Apple ha annunciato ufficialmente la data di presentazione di iPhone 8 e dei vari dispositivi attesi per la fine dell'anno. L'evento si terrà il 12 settembre alle 10 del mattino locale (19 in Italia) allo Steve Jobs Theater nel nuovo campus Apple Park della società. Il tema dell'evento è "Let's meet at our place", che può liberamente essere tradotto in "Incontriamoci al nostro posto", indicando un certo calore verso gli invitati.

L'evento è probabilmente il più atteso dell'anno dagli appassionati visto che dopo alcuni anni di novità con il contagocce Apple presenterà un nuovo modello innovativo. iPhone 8 avrà un elevato rapporto schermo-cornici, fra i più alti di tutta la categoria, oltre a un display AMOLED che occuperà quasi tutta la superficie frontale del dispositivo. Lo smartphone dovrebbe avere anche una scocca in vetro per supportare la ricarica wireless, oltre a nuove tecnologie per l'autenticazione visto che non ci sarà alcuno spazio per il sensore Touch ID che sui modelli attuali si trova sotto il display.

Grandi attesi all'evento del 12 settembre ci sono anche la Apple TV 4K, un nuovo modello di Apple Watch e iPhone 7S più la variante Plus. Questi due accompagneranno il modello premium con display AMOLED, con un design più simile a quello degli attuali modelli ma con caratteristiche hardware rinnovate per rispondere alle esigenze dell'attuale generazione. Anche questi potrebbero avere una scocca in vetro per supportare la ricarica wireless. Fra i protagonisti troveremo anche iOS 11, e le nuove versioni di macOS, watchOS e tvOS che verranno di lì a breve rilasciate al pubblico.

Insomma, appuntamento al 12 settembre per un caldo, caldissimo evento. Quello di Apple sarà pregno di novità, lo sappiamo già adesso, e ci sarà immancabilmente un gran vociare intorno ai nuovi prodotti. L'evento sarà in Italia alle ore 19, e noi di Hardware Upgrade vi aggiorneremo in tempo reale su tutte le novità che verranno svelate.