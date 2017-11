iOS 11.2 introduce il supporto alla ricarica veloce wireless da 7.5W per gli iPhone

Il rilascio della terza Beta di iOS 11.2 per gli sviluppatori ha permesso di scoprire una novità interessante per tutti i possessori di iPhone X ma anche di iPhone 8 e 8 Plus. Sì, perché Apple ha deciso di introdurre nella release in test il supporto alla ricarica veloce per tutte le basi compatibili con la tecnologia Qi da 7.5W. In questo caso il cambiamento rispetto a quanto annunciato dall'azienda di Cupertino e poi messo sul mercato sta nel fatto che fino ad oggi le basi di ricarica wireless supportate erano da quelle da 5W ma le promesse erano quelle di raggiungere valori superiori, come sembra appunto avvenire con la nuova Beta di iOS 11.2.

La differenza dei tempi di ricarica è stata verificata da Macrumors che ha provato una basetta compatibile con un iPhone X. Ebbene con la nuova Beta di iOS 11.2 è stato possibile caricare via wireless l'iPhone X dal 46% di carica residua al 66% in 30 minuti contro il 60% di carica raggiunta nello stesso tempo ma con la versione di iOS precedente e dunque senza il supporto alla ricarica a 7.5W.

In questo caso la differenza non è elevata ma sappiamo anche che la ricarica da 7.5W non è in assoluto la più veloce per lo standard Qi 1.2 il quale potrebbe addirittura arrivare ad un massimo di 15W. Apple però non permette al momento agli iPhone di ultima generazione di raggiungere tali risultati anche se in futuro potrebbe esserci un cambiamento in tal senso. Non sappiamo chiaramente i tempi di rilascio del nuovo iOS 11.2 per tutti, visto che è appena uscito per gli sviluppatori, e soprattutto non è possibile sapere quante Beta ancora l'azienda di Cupertino rilascerà agli addetti ai lavori prima che si passi al pubblico. Non rimane dunque che attendere le decisioni di Apple in tal senso.