Apple rilascia la Beta 3 di iOS 11.2, tvOS 11.2, watchOS 4.2 e macOS 10.13.2. Ecco le novità

Apple ha rilasciato agli sviluppatori la terza Beta per quanto riguarda i suoi sistemi operativi. La nuova beta giunge ad una settimana di distanza dalla precedente sintomo che l'azienda sta lavorando per apportare le correzioni ad eventuali bug o problematiche segnalate dagli utenti. In questo caso dunque gli sviluppatori potranno mettere mano su iOS 11.2 a due settimane dal rilascio pubblico di iOS 11.1 sia per iPhone che per iPad. Come sempre per provare la nuova Beta di iOS sarà necessario essere iscritti come sviluppatori e scaricare l'update dal Developer Center oppure direttamente dal dispositivo via OTA (Over the Air).

La nuova Beta di iOS 11.2 permette di risolvere innanzitutto il bug della calcolatrice integrata nativamente nel sistema la quale, il quale non permetteva di ottenere risultati esatti anche su operazioni elementari. Oltre a questo la nuova Beta integra una nuova funzione per controllare i contenuti di Apple TV dal Control Center quindi integra SiriKit per HomePod e applicazioni di terze parti oltre a risolvere alcuni bug.

Si scopre oltretutto come nella nuova Beta di iOS 11.2 Apple abbia integrato anche una piccola novità che potrebbe risultare utile per chiarire meglio le funzionalità legate al Wi-Fi e al Bluetooth richiamabili dal Centro di Controllo sia di iPhone, iPad e iPod Touch dalle prime versioni di iOS 11. In questo caso, infatti, con la nuova versione del sistema operativo di Apple, gli utenti, nel momento in cui disattivavano il Wi-Fi ed il Bluetooth dal Centro di Controllo vedevano disconnettersi immediatamente il dispositivo dagli accessori ma entrambe le connessioni continuavano ad essere disponibili per poter utilizzare alcune funzioni come AirDrop, AirPlsy ma anche Continuity o anche Handoff. Per disattivare completamente il Wi-Fi o il Bluetooth era ed è necessario passare dalle impostazioni e agire direttamente nella sezione specifica.

Dichiarato fuorviante per gli utenti dall’Electronic Frontier Foundation, Apple ha deciso in questa ultima Beta di iOS 11.2, di inserire un avviso nel momento in cui si andrà a disattivare tramite il Centro di Controllo i due toogle rapidi di Wi-Fi e Bluetooth. Il messaggio per il Wi-Fi, ad esempio, dichiarerà: "Disconnetto Disconnetto le reti Wi-Fi vicine fino a domani. La connessione alla rete Wi-Fi attuale e ad altre reti rimarrà inattiva fino a domani. La connessione Wi-Fi continuerà a essere disponibile per AirDrop, per l’hotspot personale e per garantire l’esattezza della posizione". Stessa cosa anche per il Bluetooth con la dichiarazione di disconnessione dagli accessori a cui è collegato ad eccezione di Apple Watch, Instant Hotspot, Apple Pencil e funzioni di Continuity come Handoff.

Per il resto, Apple come detto, ha rilasciato anche la terza Beta per tvOS 11.2 per le Apple TV di quarta e quinta generazione quindi la terza Beta per watchOS 4.2 per gli Apple Watch. In questi casi le novità riguardano sostanzialmente la risoluzione di bug individuati con le precedenti Beta.

Per quanto concerne invece la nuova Beta di macOS High Sierra 10.13.2, la nuova release con build 17C76a, giunge ad una settimana dalla precedente e come sempre è possibile scaricarla solo se si è iscritti come sviluppatori. Le novità risultano essere, anche in questo caso, generiche con migliorie in termini di stabilità, compatibilità e sicurezza almeno da quanto dichiarato da Apple stessa.