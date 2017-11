Ecco la nuova suoneria di iPhone X e come installarla su qualsiasi smartphone

In questi giorni i primi giornalisti statunitensi hanno riportato le impressioni d'uso di iPhone X, definendolo - ovviamente - il miglior iPhone di sempre. Parallelamente ai pareri preliminari su Face ID e sul nuovo form-factor con design full-screen, è stata pubblicata online la suoneria che viene proposta in esclusiva sul nuovo top di gamma da quasi 1200 euro.

Non è una novità eclatante, naturalmente, tuttavia non sapendolo molti utenti si sono trovati spiazzati con le prime chiamate ricevute: "Si chiama Reflection ed è fantastica. Siccome è nuova, ho perso due o tre chiamate prima di capire che stavo ascoltando la suoneria del mio smartphone. È la suoneria predefinita, e lo dico perché anche gli altri utenti potrebbero perdere le prime chiamate come è successo a me", è quanto afferma David Phelan di Forbes.

Come installare la suoneria Reflection su ogni iPhone

Reflection è proposta in esclusiva su iPhone X, ma questo non significa che non si possa installare su qualsiasi smartphone o su qualsiasi altro iPhone, anche quelli del passato. Per farlo la procedura è quella standard: bisogna creare il file .m4r dal flusso sonoro (ma ve lo proponiamo già pronto qui di seguito) e poi caricarlo via iTunes sul dispositivo.

Per farlo è necessario:

Collegare l'iPhone al computer

Aprire iTunes e selezionare il dispositivo collegato



Selezionare la schermata Suonerie nella sezione "Sul dispositivo"



Trascinare il file .m4r nella finestra

A questo punto è sufficiente premere su Sincronizza e aspettare il termine della procedura per avere la suoneria sul vostro iPhone.

Per scaricare i file proposti qui di seguito bisogna premere il tasto destro sul link in base al formato che vi interessa e poi selezionare Salva link con nome...

Per utilizzarla su smartphone Android è sufficiente scaricare il file .mp3, salvarlo su una qualsiasi cartella del dispositivo e poi impostarlo come suoneria. La procedura cambia in base al terminale, ma software come file manager o media player generici consentono di impostare qualsiasi file audio come suoneria anche se il terminale non supporta ufficialmente la feature.