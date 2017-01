Apple, monete incastrate nei masterizzatori dei MacBook Pro di vecchia generazione

Una moneta incastrata nei masterizzatori SuperDrive dei MacBook di Apple. E' quanto hanno scoperto alcuni utenti nei propri laptop provenienti da Cupertino dopo averli aperti per alcune riparazioni. Ciò che rende davvero particolare la scoperta è il fatto che tali monete sembrano essere state posizionate tutte nello stesso punto ma senza una plausibile spiegazione, almeno fino ad adesso.

Una storia quanto mai bizzarra che sembra non essere per nulla isolata visto che su Reddit alcuni utenti hanno pubblicato le foto dei propri MacBook Pro con monete poste al di sotto del masterizzatore di Apple. Chi ha trovato un penny e chi invece possiede un MacBook Pro con uno yen. Chiaramente non è stato possibile capire come siano finite dentro al laptop di Apple quelle monte, ossia, se sono state inserite prima che il prodotto venisse completamente chiuso in qualche fabbrica cinese o se invece i proprietari, ponendolo in una qualche borsa con all'interno delle monete, abbiano inavveritamente provocato la penetrazione delle stesse sul SuperDrive del MacBook Pro.

Già nel lontano 2011 un utente aveva realizzato un video in cui era palese la presenza di una moneta da 25 centesimi incastrata proprio al di sotto del masterizzatore. Casualità o no, di fatto quella moneta era presente e ben visibile a tutti. In molti attribuiscono la presenza delle monete in quella specifica posizione per evitare movimenti del lettore ottico dovute alle vibrazioni del masterizzatore durante il suo utilizzo o anche a causa del calore. Insomma la causa non è stata per nulla scoperta e il mistero delle monete sui MacBook Pro sembra proseguire come fosse un mito della vecchia generazione di questi prodotti "magici" di Apple.