Apple, il nuovo iPhone 8 arriverà al WWDC 2017 di giugno. Parola di JP Morgan

Tutti parlano di iPhone 8 ma realmente nessuno sa quando Apple lo presenterà ufficialmente. Oggi è la volta di un analista della JP Morgan che ha voluto dire la sua grazie ad un'informazione avuta da una fonte anonima, la quale ha confermato la presentazione del nuovo smartphone della casa di Cupertino durante il prossimo WWDC 2017 in programma a Giugno in quel di San Jose. Una data completamente nuova e ben diversa da quelle profilate finora dalle altre indiscrezioni e dalle altre fonti che proiettavano l'arrivo del nuovo iPhone di Apple addirittura per il prossimo 2018.

Rod Hall, l'analista di JP Morgan, suggerisce come ci siamo elevate probabilità che Tim Cook possa presentare sul palco della prima conferenza del WWDC 2017 il nuovo iPhone del decimo anniversario. Il tanto chiacchierato smartphone pronto a ridefinire il design e soprattutto le tecnologie ad oggi presenti su questi dispositivi mobili potrebbe dunque arrivare ben prima di quanto non ci si attenderebbe seguendo le ultime tempistiche di Apple. Da una parte le parole dell'analista Hall però non vanno in contrasto con quanto l'azienda di Cupertino abbia fatto in passato utilizzando la conferenza iniziale del WWDC per presentare nuovi prodotti e soprattutto nuovi iPhone. Da iPhone 4S però tutto cambiò e a Cupertino si decise che l'autunno fosse il periodo migliore per ufficializzare nuovi smartphone soprattutto per la vicinanza con le festività natalizie ma anche per l'assenza di presentazioni di altri produttori. Questo potrebbe "scoraggiare" l'indiscrezione di Hall.

Oltretutto negli ultimi mesi si sono succedute numerose indiscrezioni su di un possibile ritardo nella produzione del nuovo modello di iPhone a causa della possibile poca reperibilità dei nuovi display OLED a tutto schermo e completamente rivisti rispetto agli attuali ma anche di altre componenti particolari come il Touch ID posto al di sotto del vetro anteriore. Tutto questo sembra dunque affossare l'indiscrezione dell'analista della JP Morgan ma è chiaro che in molti sembrano possedere informazioni in merito all'arrivo del nuovo iPhone 8 anche se forse solo pochi sanno realmente la verità.

Come da tradizione comunque il prossimo WWDC 2017 vedrà la partecipazione di migliaia e migliaia di sviluppatori dell'ecosistema Apple e le attese per l'intera edizione sono decisamente elevate soprattutto per vedere quali novità l'azienda di Cupertino è pronta ad introdurre nei propri sistemi operativi. Si parlerà di iOS 11 ma anche dei vari macOS 10.13, watchOS 4 e tvOS 11 che troveranno sicure novità per i vari Mac, Apple Watch ed Apple TV.