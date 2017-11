Razer Phone: 5,7 pollici Quad HD 120Hz, 8GB RAM, dual speaker THX e prezzo inferiore alle attese

Le voci circolate nelle scorse settimane alla fine non erano poi così azzardate o prive di fondamento. Anzi, praticamente tutte si sono rivelate precise e ci ha anche scherzato su Min-Liang Tan, brillante statunitense con origini di Singapore nonché CEO di Razer, in occasione della conferenza tenutasi a Londra poche ore fa.

La prima conferma è quella del nome, Razer Phone, annunciato facendo leva sulle caratteristiche davvero interessanti che lo contraddistinguono. Le andremo ad elencare ora, anche se in molti casi sarà un ripetere cose già dette ma senza la consacrazione dell'ufficialità.

Partiamo dal display: siamo di fronte a un 5,72 pollici IGZO con refresh a 120Hz, Gorilla Glass3 e risoluzione Quad HD. Quello che ancora non si sapeva era l'integrazione di una tecnologia chiamata Ultramotion, di fatto qualcosa di simile a G-Sync di NVIDIA, citando letteralmente Min-Liang Tan. Ritroviamo quindi la possibilità di sincronizzare in tempo reale la frequenza di aggiornamento del display in base ai frame generati dalla GPU. Stando a quanto dichiarato questa tecnologia non andrà ad impattare negativamente sull'autonomia, anzi, la migliorerà grazie ad ottimizzazioni ah hoc. Ovviamente tutto sarà da verificare, anche se sarà difficile a livello di testing. Si tratta di una prima assoluta su uno smartphone (insieme ai 120Hz) e non sarà l'ultima di quelle che elencheremo.

Forte accento è anche quello posto sulle prestazioni: oltre agli 8GB di RAM già trapelati (e ai 64GB di memoria interna espandibili tramite microSD), è confermata l'integrazione del SoC Qualcomm SnapDragon 835. Riportiamo quanto ci è stato mostrato durante la conferenza in fatto di benchmark. Il modello preso a riferimento è il Galaxy S8 +, mentre in altri contesti viene citato anche iPhone 8+ (come ad esempio per la batteria).

L'attenzione è stata posta anche sul fronte audio, come era lecito attendersi da un dispositivo che nasce con più di un occhio di riguardo ai videogiocatori, che spesso sono anche grandi fruitori di musica e film. Gli speaker sono due e di notevoli dimensioni, che vanno ad occupare praticamente per intero i due bezel, superiore e inferiore. Il motivo? Oltre ad una qualità più elevata garantita dalle generose dimensioni, Razer ha scelto questa soluzione pensando a come si impugna uno smartphone. Con soluzioni tradizionali si corre il rischio di "tappare" i diffusori (molto spesso il diffusore, l'unico presente), mentre con la soluzione adottata è virtualmente impossibile. Confermata la certificazione Dolby Atmos e THX, per quello che dovrebbe essere attualmente lo smartphone con il volume più elevato in circolazione. Manca il connettere jack per le cuffie, ma in dotazione viene fornito un adattatore da collegare alla porta USB Type-C.

Sono 4000 i mAh messi a disposizione della batteria integrata, che supera quindi i 2675 di iPhone 8+ e i comunque ottimi 3500 di Suamsung S8+. Si paga un pegno in peso (197 grammi, come un iPhone 8+), ma dalle parole del CEO giunge una considerazione che possiamo condividere. Lo spessore di 8mm poteva anche essere ridotto ulteriormente, ma aveva poco senso integrare una batteria meno capiente e costringere l'utenza a portarsi in giro un battery bank. Chi gioca, si sa, ha bisogno di grande autonomia. Ben venga quindi qualche grammo e 1mm in più ma con 4000mAh a disposizione. Anche su questo fronte però arriva una prima assoluta: Razer Phone è il primo che integra Quick Charge di Qualcomm in versione 4+, in grado di ricaricare l'85% della batteria (3400mAh) in una sola ora.

Veniamo ora al comparto fotocamere: posteriormente ne troviamo una da 12Mpixel F/1.75 grandangolare e una da 12Mpixel F/2.6 con ingrandimento ottico 2X, affiancate da un dual Flash LED. Sul frontale troviamo invece una 8Mpixel F/2.0. Il sistema operativo Android sarà per ora 7.1 con personalizzazione Nova Launcher Prime Razer Edition, mentre l'aggiornamento ad Android Oreo arriverà nel primo trimestre del 2018.

Per un telefono "normale" sarebbe finita qui, ma ci sono ancora alcune cose da dire. La prima è senza dubbio la presenza di una caratteristica molto importante per i gamers, ovvero Game Booster. Si potrà configurare, per ogni singolo gioco, se dare la precedenza alle prestazioni oppure al risparmio energetico, se eliminare del tutto ogni tipo di notifica quando ci si trova in game e molto altro ancora. Se poi vi state chiedendo a cosa servono i 120Hz su un telefono, è bene sapere che Razer sta collaborando con molte software house proprio per presentare titoli che si possano sposare perfettamente con queste caratteristiche inedite del mondo mobile.

Si parla anche di giochi come Tekken e Final Fantasy XV di cui sono state mostrate alcune demo, non certo titoli semi sconosciuti. Anche Arena of Honor, disponibile gratuitamente, rientra nel lotto dei titoli che saranno compatibili con le nuove specifiche.

Il prezzo è di 699 Dollari USA, che diventerà circa 750 Euro con balzelli vari e IVA. Prevendite già da ieri, a fine presentazione, direttamente sul sito RazerZone, mentre la commercializzazione ufficiale è prevista per il 17 di novembre. Tanto? Poco? Ovviamente ognuno potrà dire la propria, come sempre e per ogni telefono di fascia alta presentato. Certo a Razer non si può imputare la colpa dell'esagerazione, considerando i contenuti tecnologici davvero al top e le molte unicità. La concorrenza, con specifiche tecniche inferiori, ha sparato molto più alto ma gode anche di nomi forti in questo settore. Vero anche che alcuni concorrenti scendono di prezzo dopo qualche tempo ma, chissà, magari lo farà anche Razer Phone. La nostra prima impressione risulta positiva, ma ovviamente rimetteremo tutto in discussione nel corso di test ben più approfonditi.