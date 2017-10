Razer Phone avrà uno schermo da 120Hz, batteria da 4000mAh e doppi speaker Dolby Atmos THX?

Da tempo circolano voci su un ipotetico smartphone Razer, azienda statunitense conosciuta finora come produttrice di hardware legata al mondo gaming. La premessa che si tratti di voci è necessaria, in quanto Razer non ha mai presentato nulla di simile, ma sono in molti ad attendersi proprio uno smartphone nella giornata di domani, quando ci sarà una presentazione importante a Londra.

Volendo fare qualche passo indietro, è verosimile che Razer presenti uno smartphone vista l'acquisizione di Nextbit qualche tempo fa. Questa piccola azienda nacque da un progetto su Kickstarter, intercettando l'interesse di molti appassionati e raggiungendo in un tempo brevissimo il target prefissato per la realizzazione proprio di uno smartphone, chiamato Robin. Pur con qualche problemino di gioventù, nel febbraio del 2016 Nextbit Robin è arrivato nelle mani di qualche migliaio di persone, con caratteristiche molto interessanti per quel periodo come una buona batteria, doppi speaker frontali, design minimale e 100GB in cloud inlcusi. Scelte particolari, alcune, ma sicuramente gradite da una buona fetta di apapssionati.

Poi è arrivata Razer, ha acquistato Nextbit e stop alla commercializzazione di Robin. Una mossa che in molti hanno visto come un'opportunità per Razer di fare il proprio ingresso in un mercato molto difficile, senza dover partire da un foglio bianco. Ebbene, ci sono molti indizi che indicano come il momento sia quasi arrivato, partendo da una pagina ancora presente sul sito del provider britannico 3G UK.

Prima di tutto il nome, semplicemente Razer Phone. Quello che più interessa però sono le caratteristiche elencate, che rendono questo smartphone sicuramente interessante per alcune unicità. Il telefono non è certo piccolo: il display montato è un 5,72 pollici IGZO con refresh a 120Hz, sicuramente pensato in ottica gaming rispettando il target Razer. Come nel modello Nextbit Robin, anche in questo terminale troviamo due speaker frontali ma in questo caso con tecnologia Dolby ATMOS certificati THX. In linea teorica questa scelta dovrebbe garantire un 'esperienza audio ben al di sopra della media degli smartphone, ma tutto ovviamente è da provare e sentire con le proprie orecchie.

Sembrano smentite le voci che indicavano una singola fotocamera nella parte posteriore: sembra infatti che ce ne saranno una da 12Mpixel F/1.75 grandangolare e una da 13Mpixel F/2.6 standard. Interessante (e anche gradita da chi gioca con lo smartphone) è la batteria da 4000mAh, tra l'altro con tecnologia Qualcomm Quick Charge 4+ che dovrebbe garantire una ricarica molto veloce di una parte percentuale consistente. Il design sembra molto pulito e lineare ma non certo moderno. Ricordiamo di non essere affatto di fronte a qualcosa di ufficializzato, inoltre l'immagine appare molto degradata, come se fosse stata presa come temporanea per mettere lì qualcosa. Da Razer ci aspettiamo cornici più sottili e una cura maggiore, onestamente.

Qualcomm SnapDragon 835 non viene indicato ma è praticamente certa la sua presenza, così come apprezzato è il quantitativo di ben 8GB di RAM. Sono 64 i GB disponibili in fatto di archiviazione principale, ma non si fa menzione a ipotetici GB aggiuntivi in cloud come sul modello Robin. Sono particolari che emergeranno qualora la presentazione di domani a Londra verta effettivamente su questo prodotto. Noi ci saremo, seguiteci per aggiornamenti!