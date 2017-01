Huawei P8 Lite 2017, best-buy in anteprima

Huawei è uno dei nomi da considerare durante le fasi d'acquisto di uno smartphone. Sia se si è alla ricerca di un top di gamma che di un modello a basso costo il produttore offre soluzioni all'avanguardia che, da qualche anno a questa parte, si posizionano fra le più interessanti. Un mercato che punta ad aggredire ancor di più con l'obiettivo di superare Apple nel giro di quattro anni ed occupare la seconda posizione a livello globale. In Italia, oggi, Huawei occupa il 25% del mercato degli smartphone con una rapida ascesa nelle classifiche di vendite avvenuta in pochissimi anni. I motivi? Qualità dei prodotti, prezzi allettanti, solidi rapporti con gli operatori. La compagnia ha annunciato il nuovo Huawei P8 Lite 2017, remake e sorta di tributo al P8 Lite, lo smartphone che tre anni fa ha fatto da trampolino alla scalata della compagnia.

Huawei P8 Lite 2017 ricorda da vicino l’ormai noto Honor 8, un dispositivo che ha nell'aspetto probabilmente il suo punto di forza. Considerate le fasce di prezzo diverse non sorprende che sul nuovo P8 Lite i materiali non siano gli stessi: la cornice ad esempio non è in metallo, tuttavia le due superfici sono in vetro con angoli arrotondati per un form factor perfettamente simmetrico. Proprio come Honor 8, poi, la fotocamera posteriore sembra fusa nel vetro stesso dello smartphone e non sporge come invece avviene su molti altri smartphone, anche top di gamma. Anche per quanto riguarda il display notiamo delle similitudini con l'ultima punta di diamante di Honor: sul P8 Lite 2017 troviamo un pannello LCD IPS a risoluzione Full HD che nelle prime prove si è fatto apprezzare per buoni angoli di visione e un discreto livello di luminosità massima.

Ad un'analisi empirica la fedeltà cromatica è buona e le immagini su schermo piuttosto fedeli al vero, anche se il bilanciamento dei colori tende leggermente verso tonalità calde. Poco sopra abbiamo parlato di fotocamera che non sporge: sul piano tecnico Huawei P8 Lite 2017 utilizza un sensore da 12 megapixel supportato da un obiettivo f/2.0, una caratteristica quest'ultima piuttosto rara su terminali di questa fascia di prezzo. Potendo sfruttare un'ottica luminosa il nuovo smartphone di Huawei consente di effettuare scatti di buona qualità anche quando le condizioni di luce non sono ottimali, imprimendo sul file un buon livello di dettaglio. La fotocamera principale viene abbinata ad un flash a LED e può registrare video alla risoluzione Full HD ad un massimo di 30 fotogrammi al secondo. Il modulo frontale sfrutta un sensore da 8 MP e un'ottica f/2.0.

Il cuore di Huawei P8 Lite 2017 è "proprietario", nella fattispecie il SoC è un HiSilicon, modello Kirin 655. È la diretta evoluzione del microprocessore che troviamo il P9 Lite ed è basato su due CPU, ognuna composta da quattro core Cortex-A53 ma settati a frequenze differenti: l'unità principale ha infatti una frequenza operativa di 2,1 GHz, mentre quella secondaria si ferma a 1,7 GHz. Il processore viene abbinato ad un quantiativo di 3 GB di memoria RAM e una GPU ARM Mali-T830 MP2 capace di operare alla risoluzione Full HD senza troppi compromessi anche con i giochi più esigenti del Google Play Store. Sul fronte dello spazio archiviazione troviamo un'unità integrata da 16 GB che può essere accompagnata da una microSD esterna. Lo slot della micro-SD è però condiviso con quello della seconda SIM, quindi si deve scegliere l'una o l'altra.

Come su ogni dispositivo Android di ultima generazione che si rispetti sul piano della connettività troviamo un'ampia disponibilità: sono supportate le reti Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.1, NFC, GPS e anche le reti cellulari 4G LTE. Lo speaker offre buoni risultati per quanto riguarda la riproduzione di file musicali, mentre è meno soddisfacente la qualità dell'audio durante le chiamate in vivavoce, in cui la voce del nostro interlocutore viene proposta ad un volume molto basso. Concludiamo la disamina delle caratteristiche hardware con le dimensioni e il peso, piuttosto contenuti in relazione al display e alla batteria integrata, che è da 3.000 mAh: la superficie copre 147,2 x 72,9 mm, mentre di profilo lo smartphone misura 7,6 mm. Huawei P8 Lite 2017, infine, pesa 147 grammi.

P8 Lite (2017) P8 Lite OS (al lancio) Android 7.0 Nougat Android 5.0.2 Lollipop Processore HiSilicon Kirin 655

4 x Cortex-A53 2,1 GHz

4 x Cortex-A53 1,7GHz HiSilicon Kirin 620

8 x Cortex-A53 1,2 GHz RAM 3 GB 2 GB Display LCD IPS 5,2" LCD IPS 5" Risoluzione 1920x1080 (424 PPI) 1280x720 (294 PPI) Storage 16 GB

Espandibili via microSD 16 GB

Espandibili via microSD Fotocamere Retro 12 MP

Autofocus

Flash LED

Video 1080p@30fps 13 MP

Autofocus

Flash LED

Video 1080p@30fps Fronte 8 MP

Video 1080p 5 MP

Video 720p Feature 4G LTE Cat. 4

Wi-Fi 802.11n

Bluetooth 4.1

GPS / A-GPS / GLONASS

NFC

FM Radio con RDS

Dual SIM

Sensore di impronte

4G LTE Cat. 4

Wi-Fi 802.11n

Bluetooth 4.0

GPS / A-GPS / GLONASS

NFC

FM Radio con RDS

Dual SIM Porte microUSB v2.0

Audio combo 3,5mm microUSB v2.0

Audio combo 3,5mm Batteria 3.000 mAh non rimovibile

2.200 mAh non rimovibile Dimensioni 147,2 x 72,9 x 7,6 mm 143 x 70,6 x 7,7 mm Peso 147 g 131 g

Android è disponibile sul P8 Lite 2017 nella sua versione 7.0 Nougat e viene personalizzato con l'interfaccia proprietaria EMUI 5.0 Non viene supportata la funzione Adoptable Storage disponibile da Marshmallow che, di fatto, permette di utilizzare la scheda microSD come se si trattasse della memoria interna dello smartphone. Una mancanza che si fa sentire abbastanza se si considera lo storage nativo dell'unica versione disponibile dello smartphone, pari a 16 GB, e di cui l'utente può sfruttarne solamente 7 già dalla prima accensione.

È al momento impossibile avere un'idea ben precisa delle potenzialità del nuovo smartphone dopo una prova così breve, tuttavia a rendere molto interessante Huawei P8 Lite 2017 è certamente il prezzo. Il listino di Huawei parla di 249 Euro, ma è molto probabile che lo street price online sarà ancora più abbordabile. Le condizioni per emulare il successo del primo P8 Lite ci sono tutte, ma sarà naturalmente il tempo a fornirci la risposta definitiva.