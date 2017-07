3 schede Radeon RX Vega da AMD, a partire da 399 dollari

Alla fine del mese di giugno AMD ha avviato le vendite delle schede Radeon Vega Frontiers Edition in versioni con raffreddamento ad aria e a liquido: si è trattato delle prime due schede basate su GPU Vega a debuttare sul mercato, ma non dei prodotti destinati ai videogiocatori. Radeon RX Vega è il nome della famiglia di prodotti per quest'ultima categoria di utenti, gamma che quest'oggi AMD annuncia al Siggraph di Los Angeles con varie schede ma senza fornire ancora indicazioni specifiche di quando queste schede saranno in vendita.

Conosciamo da quest'oggi quindi versioni, specifiche tecniche e prezzi ma non quando questi prodotti potranno venir acquistati dagli utenti appassionati. Si tratterà in ogni caso di attendere poco tempo: AMD ha indicato che queste schede saranno disponibili in vendita a partire dal prossimo 14 agosto. Sono 3 le schede che AMD presenta quest'oggi: due Radeon RX Vega 64 rispettivamente con sistema di raffreddamento a liquido e ad aria, oltre alla scheda Radeon RX Vega 56 basata su una versione di GPU con un minor numero di compute units abilitate.

Le specifiche tecniche di queste schede sono raccolte nella tabella seguente:

CPU Radeon RX Vega 64

Liquid Cooled Edition Radeon RX Vega 64 Radeon RX Vega 56 Next Gen Compute Unit 64 64 56 Stream processors 4.096 4.096 3.584 Base clock GPU 1.406MHz 1.247MHz 1.156MHz Boost clock GPU 1.677MHz 1.546MHz 1.471MHz Memory Bandwidth 484GB/s 484GB/s 410GB/s Peak SP Performance 13,7TFLOPS 12,66TFLOPS 10,5TFLOPS Peak HP Performance 27,5TFLOPS 25,3TFLOPS 21TFLOPS High Bandwidth Cache 8GB 8GB 8GB Board Power 345W 295W 210W TGP 265W 220W 165W Alimentazione 2x8pin 2x8pin 8pin+6pin

Le due schede Radeon RX Vega 64 utilizzano una versione di GPU Vega dotata di tutte le 64 Compute Unit abilitate, per un totale di 4.096 stream processors. A differenziare queste due schede troviamo le frequenze di base e boost clock della GPU, che sono più elevate nella versione con sistema di raffreddamento a liquido. Nulla cambia dal versante memoria, con quella che AMD indica nelle architetture Vega come Hugh Bandwidth Cache presente in quantitativo di 8 GBytes e basata su tecnologia High Bandwidth Memory 2 (HBM2). Entrambe le schede sono dotate di due connettori di alimentazione a 8 pin ciascuno, con la proposta raffreddata a liquido che vanta un consumo superiore a motivo delle frequenze di clock della GPU che si mantengono più elevate.

Per la scheda Radeon RX Vega 64 AMD propone anche una versione in edizione limitata, caratterizzata da un guscio esterno in alluminio al posto di quello standard di colore nero. Questa particolare versione riprende alcuni elementi di design che abbiamo già visto nelle schede Radeon Vega Frontiers Edition, come il logo con la lettera R illuminato da un LED o quello Vega nella parte frontale sempre con LED di colore rosso, ma in questo è speculare a quanto implementato nella proposta Radeon RX Vega 64 dotata di sistema di raffreddamento a liquido.

Non sappiamo per quanto a lungo AMD offrirà la versione di scheda Radeon RX Vega 64 in edizione limitata; ci è stato confermato che queste specifiche schede saranno proposte almeno sino a quando non faranno il debutto sul mercato le prime schede video custom sviluppate dai partner AIB di AMD. Al debutto, che avverrà nel corso del mese di Agosto, le schede Radeon RX Vega disponibili in vendita saranno tutte basate sul reference design di AMD; tra fine del terzo trimestre e inizio del quarto, quindi indicativamente tra 1 e 2 mesi dopo il debutto ufficiale, i partner AMD introdurranno sul mercato le proprie schede Radeon RX Vega con design custom del PCB, sistemi di raffreddamento differenti da quello reference e presumibilmente anche frequenze di clock overcloccate di serie per la GPU.

Bene, ma quali saranno i prezzi di vendita di queste schede una volta disponibili sul mercato? AMD ha fornito un riassunto in questa slide che necessita però di una spiegazione piuttosto approfondita per venir colta appieno. AMD proporrà le schede Radeon RX Vega in due distinte modalità: la prima offrendo la scheda standalone così come sempre fatto al lancio di nuove GPU. La seconda in un bundle che comprende scheda, un pacchetto di giochi e una serie di sconti per l'acquisto di hardware specifico.

Come è composto il Radeon Pack, questo il nome del bundle abbinato alle schede?

2 giochi, per un controvalore di circa 120 dollari: verranno forniti i classici codici per il download attraverso le piattaforme gaming online. AMD ha indicato Prey e Wolfenstein II tra i titoli, ma al momento attuale sta valutando quali giochi verranno offerti nelle varie regioni del mondo pertanto una indicazione specifica per il mercato europeo è attesa solo con l'avvicinarsi delle vendite;

sconto di 100 dollari per l'acquisto di un bundle specifico, non ancora però specificato, composto da una scheda madre con chipset AMD X370 e un processore della famiglia Ryzen 7;

sconto di 200 dollari per l'acquisto di uno schermo FreeSync: al momento attuale AMD ha indicato una soluzione Samsung con pannello curvo da 34 pollici e rapporto 21/9 tra i lati, ma ha anche indicato di essere al lavoro con i produttori di schermo per omettere a disposizione altre opzioni qualora il pannello Samsung non sia disponibile in vendita in alcune specifiche regioni mondiali, sia per offrire altri display FreeSync dal costo d'acquisto inferiore.

Qualora l'utente scelga l'acquisto di una scheda Radeon RX Vega abbinata ad un Radeon Pack riceverà i voucher per il download dei giochi e dovrà acquistare nello stesso momento il display FreeSync e/o la scheda madre con processore Ryzen 7 per poter beneficiare degli sconti abbinati. Con il Radeon Pack pertanto l'utente ha diritto certo ai giochi in bundle, mentre per beneficiare dello sconto (uno o entrambi) dovrà procedere all'acquisto dell'hardware contestualmente a quello della scheda video.

Vediamo in dettaglio come questa struttura si sviluppi scheda per scheda.

Radeon RX Vega 56

Questa scheda potrà venir acquistata sia standalone, ad un costo di 399 dollari USA tasse escluse, sia in quello che AMD indica come Radeon Red Pack; in questo caso il prezzo sarà superiore di 100 dollari, pari a 499 dollari tasse escluse.

Radeon RX Vega 64

Anche per questa proposta sono disponibili due opzioni di vendita: scheda standalone a 499 dollari tasse escluse, o versione Radeon Black Pack con scheda e bundle a 599 dollari tasse escluse.

Radeon RX Vega 64 Liquid Cooled Edition

La versione a liquido della scheda radeon RX Vega 64 potrà venir acquistata sono in abbinamento al Radeon Aqua Pack, ad un prezzo di 699 dollari tasse escluse. Non è prevista per questa versione l'opzione di vendita della sola scheda video senza bundle.

L'importo degli sconti offerti da AMD, a fronte di un costo incrementale di 100 dollari per la scheda standalone o per la versione con Radeon Pack abbinato, è interessante: i giochi forniti hanno un valore pari a circa 120 dollari, ai quali si aggiungono i 100 dollari per scheda madre e CPU oltre ai 200 dollari per lo schermo. Se un utente è interessato a rinnovare completamente il proprio sistema con l'acquisto di una scheda Radeon RX Vega allora optare per un Radeon Pack può rappresentare un'offerta da non sottovalutare. Se invece si possiedono già schermo e scheda madre con CPU e non si vuole procedere ad un aggiornamento del sistema l'opzione del Radeon Pack diventa molto meno interessante, in quanto i giochi offerti potrebbero non essere tra quelli ai quali si vuole giocare.

Analizzando meglio quanto proposto da AMD ci pare evidente la strategia dietro i Radeon Pack: quella di legare l'utente all'ecosistema dei prodotti AMD, offrendo uno schermo con supporto alla tecnologia FreeSync oltre che una scheda madre più CPU della famiglia Ryzen. AMD in questo modo punta a fidelizzare sempre più i videogiocatori, che optando per questi sconti si ritroveranno presumibilmente un domani ad aggiornare il processore con altro modello della famiglia Ryzen a parità di scheda madre e ad acquistare un'altra scheda video della famiglia Radeon così da poter continuare a mantenere il supporto FreeSync implementato nel proprio schermo.