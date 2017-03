Elegante, compatto e con Core i7: Lenovo Yoga 910

Lenovo Yoga 910 è un sistema portatile 2-in-1 di tipo convertibile che arriva sul mercato in questo primo trimestre dell'anno dopo essere stato mostrato in anteprima in occasione dell'IFA di Berlino dello scorso settembre e confermato al CES di Las Vegas di inizio anno. I sistemi convertibili stanno guadagnando una certa attenzione sul mercato, come osservato anche dalle analisi di IDC che prevede una crescita anno su anno del 31,3% per questa categoria di prodotti.

Yoga 910 è un convertibile che fa della trasportabilità e della compattezza un grande punto di forza, assieme a prestazioni di tutto rispetto.

Yoga 910, con il suo schermo che può ripiegarsi all'indietro di 360 gradi permette di adottare tre assetti alternativi oltre a quello di tradizionale laptop: configuarazione tablet (grazie al monitor touchscreen), configurazione stand (con tastiera ripiegata all'indietro) e configurazione tent (che consente di appoggiare il sistema ad un piano di lavoro di piccole dimensioni, come il tavolino di un aereo).

Una cura estetica e dei dettagli di particolare livello per questo convertibile Lenovo: compattezza al massimo e piccoli dettagli progettuali che caratterizzano Yoga 910, come ad esempio la cerniera del display che ricorda il cinturino di un orologio e permette di distribuire le forze di flessione lungo tutta la struttura, e non solamente su due cardini come avviene per la maggior parte dei sistemi portatili. Uno stratagemma che consente di offrire una maggior robustezza complessiva, con una superiore resistenza all'usura del tempo. L'alluminio è il materiale scelto per la costruzione dello chassis, di colore nero, con una finitura molto elegante ma che presta un po' troppo il fianco alle ditate. Un peso complessivo di 1 chilo e 400 grammi, in uno spessore di 14,3 millimetri: davvero molto sottile.

Lenovo Yoga 910 Tipo Convertibile Processore Intel Core-i7 7500U - dual core @2,7GHz (3,50GHz Turbo Boost) RAM 16GB DDR4 2133MHz Display LCD IPS Touchscreen 13,9" Risoluzione 3840x2160 pixel Densità di pixel 315 PPI Storage 512GB SSD NVMe Fotocamera 720p con doppio microfono Assetti convertibili Laptop, Tablet, Stand, Tent Connettività e I/O WiFi, Bluetooth, USB 3.0, USB 2.0 Batteria 10160mAh Dimensioni 323mm x 224,5mm x 14,3mm Peso 1,4kg Prezzo 1499,00 Euro

Sotto la scocca troviamo un processore Intel Core I7 di settima generazione, precisamente il modello dual-core 7500U con frequenza operativa di 2,7GHz che arriva fino a 3,5GHz in modalità turbo boost. Accanto al processore troviamo un quantitativo di memoria di sistema pari a 16GB, la memoria è di tipo DDR4 con frequenza operativa di 2133MHz. Il processore integra la GPU Intel HD Graphics 620. L’unità di storage, di tipo SSD con interfaccia NVMe, permette di archiviare fino a 512 GB di dati.

Interessante scelta quella del processore, che permette di disporre di prestazioni di tutto rispetto su una macchina con queste caratteristiche di portabilità. Gli spazi ridotti all’interno, tuttavia, tendono a soffocare un po’ il ricambio d’aria del processore, con il risultato che la ventola entra in funzione molto spesso, anche con carichi di lavoro non particolarmente intensi, e in maniera abbastanza rumorosa.

Per quanto riguarda il display, troviamo un'unità touchscreen da 13,9 polligi edge-to-edge (in realtà solamente per i due lati corti), con risoluzione di 3840x2160. La webcam è collocata nella parte inferiore dello schermo, ed è corredata di due microfoni, uno dei quali dedicato alle funzionalità di soppressione del rumore. Il pannello è di tipo IPS, con ottimi angoli di visione, caratteristica molto importante per un sistema 2-in-1 che sarà utilizzato in molti modi e non solamente in un assetto da notebook tradizionale. La finitura del pannello è lucida, facilmente soggetta ad aloni e ditate.



Luminosità 100%

Luminosità 83%

Luminosità 67%

Luminosità 50%

La luminanza massima raggiunge le 385 candele su metro quadro, con un rapporto di contrasto veramente ottimo di circa 900:1. Molto buona la curva di gamma, che si avvicina molto al riferimento 2.2, adatto per la maggior parte delle applicazioni grafiche e multimediali. Qualche piccolo problema sull'omogeneità della luminanza, con la parte superiore dello schermo che risulta in un'emissione più intensa rispetto alla parte inferiore.

Il sistema è dotato di tastiera retroilluminata, con tasti isolati, che offre una digitazione confortevole e precisa, grazie ad una corsa non troppo ridotta dei tasti. La tastiera offre, nella parte superiore, numerose funzionalità di accesso rapido, tra le quali anche la possibilità di abilitare la modalità aereo senza doversi perdere in menù vari. Accanto alla tastiera è stato collocato un lettore di impronte digitali che permette di poter utilizzare le funzioni biometriche supportate da Windows Hello per l'autenticazione al sistema operativo.

[HWUVIDEO="2308"]Lenovo Yoga 910, convertibile elegante con Intel Core i7[/HWUVIDEO]

Lenovo Yoga 910 è provvisto di batteria da 78Wh e 10160mAh che, stando ai nostri test di navigazione web tramite WiFi, ha permesso di raggiungere un'autonomia di 6 ore e 48 minuti. Per quanto riguarda la connettività e le porte di espansione, il convertibile mette a disposizione un moduli WiFi e un modulo Bluetooth 4.1, oltre a due porte USB Type-C e una porta USB 3.0 tradizionale e l'immancabile jack per cuffie e microfono.

Yoga 910 è un convertibile che fa della trasportabilità e della compattezza un grande punto di forza. Le prestazioni sono di tutto rispetto e mettono a disposizione una notevole flessibilità applicativa, in virtù del processore Intel Core i7 di settima generazione. La costruzione di un sistema portatile, però, impone la capacità di gestire la sottile arte del compromesso: in questo caso la gestione della "coperta corta" che preferisce trasportabilità e prestazioni, deve cedere terreno sul piano della rumorosità. Dati gli spazi molto sacrificati, le ventole di raffreddamento sono chiamate spesso ad un superlavoro per mantenere le temperature d'esercizio a livelli accettabili, anche a fronte di carichi di lavoro non particolarmente intensi. Del resto, non è ancora possibile avere tutto. Il prezzo è di 1499 Euro, abbastanza importante ma che rispecchia le caratteristiche complessive del prodotto, specie la decisione di inserire un processore di tutto rispetto.