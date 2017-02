AMD annuncia le prime 3 CPU a 8 core della famiglia Ryzen: in commercio

Le aspettative e l'interesse verso le soluzioni AMD della famiglia Ryzen sono molto elevate: gli appassionati sono alla ricerca di informazioni ufficiali su queste nuove CPU oltre che conoscerne le effettive prestazioni velocistiche. Per queste ultime, e per i nostri test in laboratorio, dovremo attendere ancora alcuni giorni ma quest'oggi AMD rende ufficialmente pubblici caratteristiche tecniche e prezzi dei primi modelli di CPU Ryzen della serie 7 che debutteranno sul mercato.

Sono 3 i processori della famiglia Ryzen 7 che AMD renderà disponibili sul mercato a partire dal 2 marzo, tutti dotati di architettura a 8 core abbinata a tecnologia di Symmetric Multi Processor grazie alla quale il numero di threads eseguibili in parallelo è pari al doppio del numero di core. In dettaglio avremo:

Ryzen 7 1800X : 3,6 GHz base clock, frequenza di boost clock sino a 4 GHz, 95 Watt TDP

Ryzen 7 1700X : 3,4 GHz base clock, frequenza di boost clock sino a 3,8 GHz, 95 Watt TDP

Ryzen 7 1700: 3 GHz base clock, frequenza di boost clock sino a 3,7 GHz, 65 Watt TDP

Tutte queste versioni di processore condividono, come segnalato, architettura a 8 core, con la possibilità di gestire un massimo di 16 threads in parallelo; ogni processore implementa al proprio interno un totale di 20MB cache, sommando i quantitativi di cache L2 e L3: la cache L2 è pari a 512 Kbytes per ciascuno degli 8 core, mentre quella L3 è pari a 16 Mbytes divisa in due blocchi da 8 Mbytes ciascuno abbinato ad un blocco di 4 core.

I prezzi sono estremamente interessanti rispetto a quelli ufficiali delle soluzioni concorrenti proposte da Intel sul mercato:

Ryzen 7 1800X: 499$ - Intel Core i7-6900K: 1.050$

Ryzen 7 1700X: 399$ - Intel Core i7-6800K: 429$

Ryzen 7 1700: 329$ - Intel Core i7 7700K: 350$

AMD ha mostrato come i propri processori sono capaci di ottenere prestazioni velocistiche allineate se non superiori con alcuni test rispetto ai processori Intel diretti concorrenti. Preferiamo non pubblicare questi risultati, incentrati su scenari tipicamente multicore come Cinebench 15 e tool di conversione video come Handbrake, in attesa dei nostri benchmark eseguiti in laboratorio a confronto con i processori Intel della famiglia Core; da quanto abbiamo potuto vedere

Uno degli obiettivi dichiarati da AMD con l'architettura Zen è stata quella di ottenere un incremento delle prestazioni velocistiche per singolo core, a parità di frequenza di clock, del 40% rispetto a quanto ottenibile con le soluzioni Excavator di precedente generazione. Arrivati al momento del debutto ufficiale sul mercato dei processori RyZen AMD annuncia che tale obiettivo è stato raggiunto e superato con un dato del 52% in più in termini di IPC.

Si tratta di un risultato notevole per l'azienda americana, che è confermato dai dati prestazionali che abbiamo avuto modo di vedere: le CPU Ryzen non solo mettono a disposizione un quantitativo di core molto elevato, soprattutto in virtù dei listini ufficiali, ma sono capaci di ottenere prestazioni molto vicine alle proposte Intel Core a parità di frequenza di clock quando si utilizza uno solo dei core.

I processori Ryzen R7 sono da quest'oggi prenotabili attraverso i partner ufficiali di AMD, con commercializzazione che inizierà il 2 Marzo. AMD ha mostrato alcuni dei sistemi OEM che i partner renderanno disponibili sul mercato a partire dal 2 marzo. In questa data anche i produttori di schede madri inizieranno a vendere i propri modelli: si stima che saranno inizialmente oltre 80 le schede madri per processori Ryzen a venir proposte sul mercato, con 180 partner che renderanno disponibili sistemi assemblati e OEM basati su questi processori.