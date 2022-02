Verratti ha comprato un'isola digitale nel metaverso! È il primo calciatore al mondo

Marco Verratti, noto calciatore del Paris Saint-Germain (PSG) e campione d'Europa con la nazionale italiana, ha appena acquistato un'isola privata nel metaverso. Nel dettaglio si tratta di un appezzamento di terreno digitale, non reale, dove le persone un domani potranno vivere la loro vita virtuale.

"Sono sempre stato appassionato di innovazione e tecnologie e da poco mi sono avvicinato all’incredibile universo della tecnologia blockchain e del metaverso . Ho capito che ero pronto per fare un passo importante ed essere precursore, creando la mia isola privata in The Sandbox. Un domani non sarà solo mia, ospiterà migliaia di amici e fans disposti a condividere esperienze, partite, concerti e magari anche attimi di vita privata. Non vedo l’ora di vedere realizzato il futuro che ho immaginato", ha detto Verratti.

Verratti acquista un isola virtuale nel metaverso! Follia o lungimiranza?

L'isola comprata dal calciatore italiano faceva parte di un lotto di 25 isole messe in vendita su The Sandbox dal marketplce di NFT di lusso Exclusible. Nell'acquisto, verratti è stato seguito da Acta Fintech, ovvero una società specializzata in consulenze su blockchain e crypto.

"Pochi anni fa la blockchain ci ha fatto capire che avrebbe rivoluzionato il mondo che conosciamo. Adesso una delle sue applicazioni, il metaverso, ci sta chiaramente indicando il trend dei prossimi 20 anni, non solo dal punto di vista ludico. Marco è ufficialmente il primo calciatore al mondo a credere ed investire in un progetto così ambizioso e futuristico, sono onorato che mi abbia voluto a bordo: ci sarà da divertirsi!", ha dichiarato il proprietario di Acta Fintech Gian Luca Comandini.

Tra gli acquirenti delle 24 isole rimaste spiccano nomi di altri celebri personaggi come il calciatore del Bayer Monaco Kingsley Coman, I tennisti Ana Ivanovic e Stanislas Wawrinka, la società di trading eToro e la modella di Victoria Secret e Calzedonia, Sara Sampaio. Non sappiamo realmente quanto gli acquirenti hanno pagato la loro isola, ma Exclusible ha affermato nel suo comunicato che la somma totale della vendita del lotto (25 isole) ammonta a 910 ETH, che equivalgono a $ 2,9 milioni di dollari.