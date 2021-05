Salad si rivolge ai giocatori: potenza di calcolo in cambio di ricompense digitali

Salad è una startup che da qualche anno gestisce una rete di calcolo distribuito con alcuni aspetti decisamente innovativi. Innanzitutto, perché chiama in causa i giocatori, ovvero coloro che solitamente dispongono delle configurazioni hardware più performanti. L'obiettivo di Salad è quello di mettere in funzione una rete che possa competere con i supercomputer più potenti al mondo.

Salad sfrutta la potenza di calcolo dei sistemi dei giocatori, quando non vengono utilizzati per il gioco o altro. A differenza degli altri sistemi di calcolo distribuito, è indirizzato ai giocatori perché in cambio offre loro premi in-game per giochi molto popolari come Fortnite e altri servizi legati al gaming. Lo scopo è sfruttare le risorse di elaborazione per la convalida delle transazioni nella rete blockchain attraverso un'app desktop open source. Salad mette a disposizione più di 15 mila diversi premi digitali, molti dei quali richiederebbero molte ore di gioco attivo per essere sbloccati, mentre in questo modo possono essere ottenuti anche se non si è al PC.

La semplicità è stata la chiave per la rapida diffusione di Salad. L'app non richiede alcun tipo di configurazione e assegna le risorse di elaborazione degli utenti al ​​protocollo blockchain più redditizio in quel momento, il tutto con un solo clic. Se per il momento Salad si limita al mining di criptovalute, in futuro prevede di adattare la sua infrastruttura decentralizzata ad altri tipi di lavori a largo consumo di risorse di elaborazione.

La flessibilità della piattaforma di calcolo è proprio il punto su cui Salad si sta ora concentrando maggiormente. L'obiettivo è mettere a disposizione le risorse di elaborazione a progetti come la ricerca medica, l'ingegneria e l'intelligenza artificiale. Chi partecipa alla rete di calcolo distribuito potrà decidere da un menù a quale progetto partecipare e, nel caso di progetti remunerativi, riceverà subito una percentuale dei guadagni.

"Vogliamo essere il modo più semplice e affidabile per condividere il calcolo", ha affermato Bob Miles, CEO di Salad. Salad ha adesso un sito ufficiale, che vuole rendere una sorta di porta di ingresso alla sua infrastruttura, cercando di trasmettere proprio il concetto che tutti i tipi di utente, anche chi non è esperto di criptovalute, possono partecipare al progetto. La società sta anche lavorando a un gateway di pagamento noto come SaladPay che consentirà agli utenti di effettuare acquisti sul Web utilizzando quanto guadagnato tramite la sua app.

Salad è ancora più ambiziosa di così: per il futuro, infatti, prevede un'opzione che consentirà di utilizzare la potenza di calcolo del proprio PC come valuta per i pagamenti. "Il mercato dell'hardware è enorme. Quando abbiamo lanciato Salad c'erano circa 400 milioni di piattaforme di gioco nel mondo e la maggior parte di queste rimaneva inattiva per quasi 22 ore al giorno" spiega ancora Miles. "L'anno scorso ci ha davvero mostrato cosa possono fare i nostri 'Chef'".

Solo negli ultimi tre mesi, gli "Chef", ovvero i giocatori che partecipano alla rete di calcolo distribuito, hanno generato collettivamente 500 mila dollari in premi e hanno riscattato oltre 40 mila premi. La "Cucina" computazionale di Salad si appresta a battere il nono supercomputer più veloce al mondo: secondo i dati forniti da Salad, mediamente la rete può vantare una potenza di calcolo di 30 petaFLOPS, ma nei momenti di picco riesce a toccare prestazioni anche doppie rispetto alla media.

Ad oggi, la rete di Salad ha registrato decine di milioni di ore di elaborazione, vantando quasi 10 mila utenti attivi giornalieri unici e una community di oltre 20 mila fan nel suo server Discord. La startup, che ha sede a Salt Lake City, in Utah, ha ricevuto un round di finanziamento di oltre 3 milioni di dollari nella parte conclusiva dello scorso anno, mentre complessivamente ha ottenuto più di 5 milioni di dollari in finanziamenti.