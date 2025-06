Mistero Bitcoin: Ross Ulbricht riceve 31 Milioni di dollari in criptovaluta dopo la grazia di Donald Trump

Ross Ulbricht ha lasciato la prigione all'inizio del 2025 dopo oltre un decennio dietro le sbarre. Fondatore di Silk Road, la piattaforma che tra il 2011 e il 2013 ha facilitato scambi per milioni di dollari in droga e beni illegali, all'inizio dell'anno ha ottenuto la grazia presidenziale da Donald Trump, uno dei provvedimenti più discussi della recente politica americana. Cinque mesi più tardi, Ulbricht si ritrova improvvisamente destinatario di una transazione in criptovaluta da 300 Bitcoin, pari a circa 31 milioni di dollari.

Un gesto anonimo, ma tutt'altro che trascurabile. La società specializzata nell’analisi delle transazioni blockchain Chainalysis (lo si apprende via Wired), sostiene che i fondi non provengono da Silk Road, ma da un altro marketplace ormai defunto: AlphaBay. Attivo tra il 2014 e il 2017, AlphaBay aveva raggiunto volumi di vendita dieci volte superiori a quelli della piattaforma di Ulbricht, movimentando fino a 2 milioni di dollari al giorno in droga, malware e credenziali rubate.

Secondo Phil Larratt, direttore delle indagini presso Chainalysis, il trasferimento a Ulbricht, completato tramite diversi mixer per offuscare la tracciabilità, sembra essere stato progettato per evitare il blocco dei fondi da parte degli exchange centralizzati.

Anche l'investigatore indipendente ZachXBT è giunto a conclusioni simili. Nonostante le tecniche di offuscamento, i collegamenti con AlphaBay sarebbero evidenti. Secondo ZachXBT, il denaro sarebbe stato trasferito a piccoli lotti per eludere controlli e sequestri, una prassi comune tra chi gestisce fondi di origine criminale.

Perché una figura legata ad AlphaBay dovrebbe decidere di arricchire Ulbricht proprio ora? Le ipotesi spaziano dal gesto di riconoscenza da parte di chi ha beneficiato dell'infrastruttura pionieristica creata da Silk Road, alla volontà di riciclare capitali oscuri sfruttando l'identità pubblica e ormai quasi "istituzionalizzata" dell'ex detenuto. Per alcuni, il dono sarebbe una forma di debito morale: Ulbricht ha pagato per tutti, mentre altri sono riusciti a rimanere nell'ombra.

In parallelo, il caso risveglia memorie recenti come quella di Jimmy Zhong, l'hacker che riuscì a sottrarre 50.000 bitcoin proprio da Silk Road tra il 2011 e il 2012. All'epoca, sfruttando una vulnerabilità nel sistema di prelievo, Zhong accumulò un bottino che all'atto della confisca nel 2021 valeva oltre 3,3 miliardi di dollari. La sua condanna, un solo anno e un giorno di carcere, fa apparire ancora più sproporzionata la lunga detenzione inflitta a Ulbricht.

Zhong condusse per anni una vita sfarzosa, tentando di colmare un vuoto affettivo con lo sfarzo e la generosità verso presunti amici. Ma fu proprio la voglia di ostentare – e un errore nell'uso di un exchange con obbligo KYC – a tradirlo. Le forze dell’ordine riuscirono a incastrarlo con un trucco: durante una visita "amichevole" gli infilarono un dispositivo nel laptop che diede loro accesso ai portafogli crittografici.

Nessun errore, invece, è ancora emerso nel caso del recente bonifico milionario a Ulbricht. La sua improvvisa ricchezza, maturata non appena varcata la soglia del carcere, solleva domande. È possibile che, nel sottobosco del dark web, esistano ancora dinamiche di lealtà e riconoscenza? O si tratta di un'operazione di riciclaggio ben mascherata? Quel che è certo è che esistono luoghi, per quanto virtuali siano, in cui si spostano ricchezze e valori anche molto consistenti rimangono completamente all'oscuro delle forze di sorveglianza o di qualsiasi altro tipo di controllo.

Nel frattempo, Ross Ulbricht non ha rilasciato commenti. La sua vita – prima dietro le sbarre e ora sotto i riflettori della comunità crypto – pone interrogativi su cosa voglia dire davvero "libertà" in un mondo in cui i soldi possono nascondersi ma non sparire.