Mass Effect approda su Amazon: il comandante Shepard tornerà in una serie TV

Amazon MGM Studios porterà sul piccolo schermo l'universo di Mass Effect, affidando la sceneggiatura a Daniel Casey. Il franchise di BioWare si prepara a una nuova dimensione narrativa dopo il successo degli adattamenti di Fallout e Like A Dragon: Yakuza.

Amazon MGM Studios raccoglie una nuova sfida nel campo degli adattamenti videoludici preparandosi al lancio di una serie TV basata su Mass Effect. L'epopea fantascientifica, che ha conquistato milioni di giocatori attraverso la sua narrazione coinvolgente e le scelte morali complesse, si prepara a conquistare un nuovo medium sotto la guida dello sceneggiatore Daniel Casey, già noto per il suo lavoro su Fast & Furious 9.

La notizia, rivelata durante l'N7 Day - la celebrazione annuale dedicata al franchise - rappresenta un momento significativo per i fan della saga. Cedar Tree Productions, sotto la direzione di Karim Zreik, guiderà il progetto insieme ad Ari Arad e Michael Gamble di Electronic Arts in qualità di produttori esecutivi, come riportato da Variety.

Mass Effect tornerà in TV, su Amazon Prime Video

L'adattamento televisivo giunge in un momento particolare per il franchise di Mass Effect. BioWare, che nel 2021 ha pubblicato Mass Effect Legendary Edition rimasterizzando la trilogia originale, non ha rilasciato nuovi capitoli della serie dal 2017, anno di uscita di Mass Effect: Andromeda. Tuttavia, lo studio ha già confermato lo sviluppo di un nuovo capitolo videoludico, alimentando le speculazioni sul possibile ritorno del Comandante Shepard.

Amazon scommette sul successo della formula che ha già funzionato con altre proprietà videoludiche. L'accoglienza positiva ricevuta da Fallout e Like A Dragon: Yakuza ha dimostrato la capacità dello studio di tradurre efficacemente le atmosfere e le storie dei videogiochi in produzioni televisive di qualità. Non sono ancora emersi dettagli sulla trama della serie TV di Mass Effect, ma le aspettative sono decisamente alte considerando la ricchezza dell'universo narrativo di partenza.

La scelta di Daniel Casey come sceneggiatore suggerisce la volontà di creare una serie dal ritmo sostenuto e ricca di azione, pur (si spera) mantenendo la profondità narrativa che ha caratterizzato i videogiochi. L'accordo globale tra Cedar Tree Productions e Amazon MGM Studios garantisce inoltre una solida base produttiva per un progetto di questa portata.

Una serie TV di Mass Effect era nell'aria già dal 2021, quando emersero le prime voci su possibili trattative tra Amazon e i detentori dei diritti. Prima ancora, diversi tentativi di realizzare un film basato sulla saga si erano arenati nelle fasi iniziali. L'attuale progetto televisivo sembra finalmente destinato a concretizzare le aspirazioni di trasposizione del franchise su schermo, beneficiando dell'esperienza accumulata da Amazon nell'adattamento di proprietà videoludiche e della partecipazione diretta di figure chiave di Electronic Arts.