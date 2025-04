Harry Potter la serie TV: cast, produzione e dettagli rivelati. Ecco cosa c'è da sapere

Dopo quasi due anni dall'annuncio iniziale, HBO ha finalmente rivelato i primi dettagli concreti sulla tanto attesa serie televisiva dedicata al mondo di Harry Potter. La rete ha ufficializzato i nomi di alcuni membri chiave del cast che porteranno sullo schermo i celebri personaggi della saga creata da J.K. Rowling, segnando un importante passo avanti nella realizzazione di questo ambizioso progetto.

Il cast: volti noti per personaggi iconici

La notizia più rilevante riguarda la scelta di John Lithgow per interpretare Albus Silente, il leggendario preside della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts. Lithgow, attore di grande esperienza premiato per le sue interpretazioni in "Dexter" e "The Crown", raccoglie l'eredità di Richard Harris e Michael Gambon che avevano dato vita al personaggio nella saga cinematografica. L'attore, che recentemente è apparso nel film "Conclave", ha commentato in un podcast che questa decisione rappresenta un importante impegno considerando la sua età (79 anni), suggerendo che potrebbe essere uno dei suoi ultimi grandi ruoli.

Accanto a lui, Janet McTeer vestirà i panni della professoressa Minerva McGranitt, ruolo precedentemente interpretato da Maggie Smith. McTeer, nota per le sue performance in produzioni come "Ozark", "The Menu" e "Albert Nobbs", porterà la sua esperienza teatrale e cinematografica al personaggio della severa ma giusta insegnante di Trasfigurazione.

Per il controverso professor Severus Piton, la scelta è caduta su Paapa Essiedu, attore britannico riconosciuto per il suo lavoro in "I May Destroy You" e "Gangs of London", oltre che per le sue interpretazioni shakespeariane. Essiedu avrà l'arduo compito di raccogliere l'eredità di Alan Rickman, la cui interpretazione di Piton è considerata tra le più memorabili della saga cinematografica. Nick Frost, noto per le sue collaborazioni con Edgar Wright in film come "Hot Fuzz" e "Shaun of the Dead", interpreterà l'amato guardiacaccia Rubeus Hagrid, personaggio che nella versione cinematografica aveva il volto di Robbie Coltrane.

Completano il cast annunciato Luke Thallon nel ruolo del professor Quirinus Raptor e Paul Whitehouse in quello del custode Argus Gazza. Whitehouse, comico britannico conosciuto per "The Fast Show" e "Harry & Paul", porterà probabilmente la sua esperienza comica al personaggio dell'irascibile custode di Hogwarts.

I protagonisti: un mistero ancora da svelare

Nonostante questi importanti annunci, HBO non ha ancora rivelato chi interpreterà i tre protagonisti principali: Harry Potter, Ron Weasley ed Hermione Granger. A settembre 2024, la produzione aveva lanciato un massiccio casting call che ha attirato oltre 32.000 giovani attori tra Regno Unito e Irlanda. Non è chiaro se le decisioni siano già state prese ma non ancora annunciate, o se la selezione sia ancora in corso.

La scelta degli interpreti per questi ruoli è particolarmente delicata, considerando che i personaggi iniziano la loro avventura a 11 anni e terminano il percorso scolastico a 18, richiedendo quindi attori in grado di crescere con i loro personaggi durante quello che si preannuncia come un progetto pluriennale.

Produzione e tempistiche

Secondo quanto rivelato, le riprese della prima stagione inizieranno nell'estate del 2025 presso i Warner Bros Studios di Leavesden, in Hertfordshire, lo stesso complesso cinematografico dove furono realizzati tutti gli otto film della saga. La location non è casuale: oltre a garantire continuità con l'immaginario visivo già noto ai fan, Leavesden ospita anche un'esposizione permanente dedicata a Harry Potter aperta al pubblico.

La serie dovrebbe debuttare nel 2026, anche se non è stata ancora comunicata una data precisa. L'ambizioso progetto prevede che ogni stagione adatti uno dei sette libri della saga, con una durata complessiva stimata di circa dieci anni.

Il team creativo

Dietro le quinte, HBO ha assemblato un team di professionisti di alto livello. Francesca Gardiner, già produttrice di "Killing Eve" e "His Dark Materials" (Queste oscure materie), ricoprirà il ruolo di showrunner e produttrice esecutiva. Al suo fianco, Mark Mylod dirigerà diversi episodi e sarà anch'egli produttore esecutivo. Mylod vanta un curriculum impressionante che include la regia di episodi di serie acclamate come "Game of Thrones", "The Last of Us" e "Succession".

Entrambi hanno espresso entusiasmo per il progetto, dichiarando: "Siamo entusiasti di avere a bordo talenti così straordinari e non vediamo l'ora di vederli dare nuova vita a questi amati personaggi".

Il coinvolgimento di J.K. Rowling

Un aspetto non trascurabile della produzione riguarda il coinvolgimento di J.K. Rowling, l'autrice dei libri, come produttrice esecutiva. La sua partecipazione non era scontata, considerando le controversie degli ultimi anni legate alle sue posizioni sul femminismo e le questioni transgender, che hanno alienato una parte del pubblico cresciuto con i suoi libri. Casey Bloys, responsabile di HBO, aveva dichiarato lo scorso novembre che Rowling era stata "molto coinvolta nel processo di selezione dello sceneggiatore e del regista". Secondo quanto riportato, l'autrice ha partecipato personalmente alle interviste con Gardiner e Mylod, confermando su X (ex Twitter) che entrambi hanno "una genuina passione" per Harry Potter.

Oltre a Rowling, il team di produttori esecutivi include Neil Blair e Ruth Kenley-Letts della Brontë Film and TV, e David Heyman della Heyday Films, che aveva già prodotto la saga cinematografica.

Una nuova visione per un mondo familiare

HBO ha sottolineato che la serie sarà "un adattamento fedele dell'amata serie di libri" e promette di esplorare "ogni angolo del mondo magico". Tuttavia, Gardiner e Mylod hanno indicato che vedono il progetto come un'opportunità per espandere i contenuti già noti e approfondire le storie di personaggi finora rimasti marginali.

La serie sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma Max a livello globale, inclusi i mercati di prossima apertura come Turchia, Regno Unito, Germania e Italia. HBO ha anche precisato che i film originali "rimarranno al centro del franchise" e continueranno ad essere disponibili per la visione in tutto il mondo.