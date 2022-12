Google dedica il doodle a Jerry Lawson, il padre della cartuccia dei videogiochi! Ecco come giocarci

Gerald “Jerry” Lawson è ricordato come "il padre della cartuccia dei videogiochi", un metodo di memorizzazione che ha dato rinnovato slancio al gaming e permesso di costruire mondi di gioco molto più articolati. A 82 anni dalla sua nascita, Google lo ricorda con il doodle di oggi, che è un vero e proprio videogioco, ma anche uno strumento per creare le proprie esperienze di gioco personalizzate.

Ecco chi è Jerry Lawson

Lawson ha fatto parte di quel ristretto gruppo di ingegneri che negli anni '70 e '80 hanno dato grande impulso all'industria dei videogiochi, e al mondo della tecnologia in generale. Nato a Brooklyn (New York) il primo dicembre del 1940 è stato, inoltre, uno dei pochissimi ingegneri di colore di quell'epoca.

Dopo essersi trasferito a Palo Alto, in California, diventò direttore del dipartimento di ingegneria della Fairchild Semiconductor e nel 1976 fu uno dei principali responsabili del progetto Fairchild Channel F system, la prima console programmabile con cartucce ROM intercambiabili, per la quale era possibile cambiare gioco pur mantenendo lo stesso hardware. Fra le altre caratteristiche memorabili della Fairchild Channel F, troviamo anche il joystick e, per la prima volta, il tasto per mettere in pausa il gioco.

Questa console non ebbe un grande successo, e oggi in pochi la ricordano, ma ispirò alcuni dei sistemi di gioco basati su cartucce intercambiabili che negli anni successivi avrebbero fatto la storia dei videogiochi, Atari 2600 e Super Nintendo Entertainment System (SNES) in primis.

Nel 1980 Lawson ha poi lasciato la Fairchild Semiconductor e ha fondato la propria azienda di sviluppo software, con il nome di VideoSoft. Sotto questa etichetta ha iniziato a creare software per Atari 2600 sfruttando proprio la sua idea originale delle cartucce intercambiabili e contribuendo a decretare il successo di questa indimenticabile console. Nel 1982 la rivista Black Enterprise ha definito Lawson "il padre della cartuccia dei videogiochi" evidenziando per il suo inestimabile contributo allo sviluppo dei videogiochi.

Oggi Google celebra la ricorrenza della nascita di Lawson attraverso un doodle interattivo. È un vero e proprio videogioco in pixel art per ricordare quei tempi e di genere platform che, inizialmente, scandisce le fasi della vita di Lawson per poi aprirsi con il suo interessante editor e la possibilità di creare livelli di gioco personalizzati, sperimentando proprio come Lawson ha fatto quando ha programmato i primi giochi nella prima fase dello sviluppo dell'industria del gaming.