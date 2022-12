Disney+: cosa vedremo a gennaio 2023 sulla piattaforma di streaming? Ecco tutte le novità

Come inizierà l'anno 2023 per Disney+? Sarà un inizio decisamente ricco per quanto riguarda le serie TV e i film su Disney+. Ci sono infatti alcune chicche che vale la pena seguire come ad esempio sui casi di cronaca ''Ecco a voi i Chippendales'' o anche la nuova comedy britannica ''Extraordinary''. C'è anche il ritorno di serie amate dai fan con seconda stagione di Reservation Dogs, Star Wars: The Bad Batch S2 e ancora la sesta di The Resident e la quinta stagione di The Good Doctor. Ma andiamo con ordine e vediamo la lista completa.

Disney+: ecco tutte le novità di gennaio 2023

Ecco a voi i Chippendales dall'11 gennaio

Ecco a voi i Chippendales è una serie true crime che racconta la scandalosa storia di Somen "Steve"Banerjee, un immigrato indiano che è diventato l’improbabile fondatore del più grande impero di spogliarellisti al mondo senza permettere a nulla e nessuno di intralciarlo nel raggiungimento del suo obiettivo.

Il cast di Ecco a voi i Chippendales comprende Kumail Nanjiani (The Big Sick Il matrimonio si può evitare... l'amore no), Murray Bartlett (The White Lotus), Juliette Lewis (Yellowjackets) e Annaleigh Ashford (American Crime Story) con guest star ricorrenti del calibro di Quentin Plair (The Good Lord Bird - La storia di John Brown), Robin de Jesús (tick, tick...BOOM!), Andrew Rannells (Girls5eva) e Spencer Boldman (Cruise), oltre a Nicola Peltz Beckham (Holidate) e DanStevens (Gaslit) sempre nel ruolo di guest star. Robert Siegel e Nanjiani sono gli executive producer insieme a Dylan Sellers, Jenni Konner, Matt Shakman, Emily V. Gordon, Nora Silver e Rajiv Joseph, che sarà sceneggiatore della serie al fianco di Mehar Sethi. Siegel e Konner sono co-showrunner e Shakman sarà il regista. Jacqui Rivera è co-executive producer mentre Annie Wyman è la co-produttrice.

Extraordinary dal 25 gennaio

Extraordinary è ambientato in un mondo in cui tutti sviluppano un potere al loro diciottesimo compleanno. Tutti tranne Jen, che sta per compiere 25 anni e sta ancora aspettando di ottenere il suo. Non è nemmeno curiosa di sapere quale potrebbe essere: supervelocità? Occhi laser? La capacità di collegare una USB nel modo giusto ogni volta? Lo accetterà. Come un bruco circondato da farfalle, Jen si sente incapace di andare avanti, bloccata in un lavoro senza prospettive in un negozio di articoli per le feste e che occasionalmente frequenta Luke, un ragazzo singolare con l’irritante capacità di volare. Per fortuna, Jen può contare su Carrie che le impedisce di crogiolarsi nella sua autocommiserazione. Inseparabili dai tempi della scuola, il loro rapporto oscilla tra l’essere sorella, genitore e una la spalla dell’altra. Insieme condividono un appartamento nell’East London con Kash, il fidanzato storico di Carrie.

Carrie ha il potere di mettersi in contatto con i morti, ma sente di essere stata messa in ombra dal suo stesso talento: a nessuno interessa quello che ha da dire? Kash prende molto sul serio il suo potere – la capacità di tornare indietro nel tempo – ma non disdegna di usarlo per rimediare a piccoli imbarazzi o a momenti in cui dice esattamente la cosa sbagliata a Carrie, da tempo sofferente. Il quarto membro dell’appartamento è un gatto randagio, rinominato Jizzlord dal gruppo, che nasconde un segreto sorprendente: a quanto pare anche i gatti hanno più potere di Jen. Alla deriva in un mondo grande e confuso e armata solo di un po’ di speranza e di molta disperazione, Jen inizia il suo viaggio per trovare il suo ipotetico superpotere. Ma nel farlo, potrebbe scoprire la gioia di essere semplicemente ok.

If These Walls Could Sing dal 6 gennaio

Per oltre 90 anni, gli Abbey Road Studios sono stati il cuore dell'industria musicale. In questo film personale di ricordi e scoperte, Mary McCartney ci guida attraverso nove decenni per vedere e sperimentare la magia creativa che rende questo studio il più famoso e il più longevo del mondo. Dalla musica classica al pop, dalle colonne sonore all'hip hop, If These Walls Could Sing esplora la portata, da diversità e l'ingegno degli Abbey Road Studios.

Star Wars: The Bad Batch S2 dal 4 gennaio

Quando si apre la nuova stagione, sono passati mesi dagli eventi di Kamino e la Bad Batch continua il suo viaggio nell'Impero dopo la caduta della Repubblica. Incroceranno amici e nemici, sia nuovi che familiari, mentre affrontano una serie di emozionanti missioni mercenarie che li porteranno in nuovi luoghi inaspettati e pericolosi.

La seconda stagione di Star Wars: The Bad Batch vede tra i doppiattori nella versione originale il candidato all'Emmy Award Dee Bradley Baker (American Dad!) come voce dellaBad Batch e la candidata all'Emmy Award Michelle Ang (Fear the Walking Dead: Flight 462) come voce di Omega. La vincitrice dell'Emmy Award Rhea Perlman (The Mindy Project,Cin cin) torna come guest star nel ruolo di Cid, Noshir Dalal (Lui èPony,The Owl House-Aspirante strega) torna come guest star nel ruolo del Vice Ammiraglio Rampart e la vincitrice dell'Emmy Award Wanda Sykes (The Upshaws,Black-ish) fa il suo debutto nella serie come guest star nel ruolo di Phee Genoa.

Reservation Dogs dal 4 gennaio

Dai co-creatori e produttori esecutivi Sterlin Harjo e Taika Waititi, Reservation Dogs è una comedy che segue le imprese di “Elora Danan” (Devery Jacobs), “Bear Smallhill” (D’Pharaoh Woon-A-Tai), “Willie Jack” (Paulina Alexis) e “Cheese” (Lane Factor), quattro adolescenti indigeni dell’Oklahoma rurale. Dopo la morte del quinto membro dei Reservation Dogs, la banda ha iniziato a rubare, tramare e risparmiare per realizzare il suo sogno di raggiungere l’esotica, misteriosa e lontana California. Ma dopo un inizio promettente delle loro imprese criminali, tra cui il leggendario furto di un camion di patatine Flaming Flamers e qualche furto d’auto di bassa lega, il piano fallisce. La gang si scioglie e ognuno cerca di trovare la propria strada.

Koala Man dal 9 gennaio

Koala Man segue Kevin, padre di mezza età, e la sua identità non tanto segreta, il cui unico superpotere è quello di avere una passione bruciante per il rispetto delle regole e l’eliminazione della piccola criminalità nella città di Dapto. Sebbene possa sembrare un sobborgo australiano qualsiasi, le forze del male, sia cosmiche che create dall’uomo, sono in agguato per colpire gli ignari abitanti di Dapto. Nel tentativo di ripulire la sua città natale e spesso coinvolgendo nelle sue avventure la sua famiglia, Koala Man è pronto a tutto. Farà tutto il necessario per sconfiggere menti malvagie, orrori soprannaturali o peggio: gli idioti che non portano fuori i bidoni della spazzatura nei giorni giusti.

Little Demon Stagione 1 dal 18 gennaio

13 anni dopo essere rimasta incinta di Satana, una madre riluttante, Laura, e la figlia anticristo, Chrissy, cercano di vivere una vita ordinaria nel Delaware, ma sono costantemente ostacolate da forze mostruose, tra cui Satana stesso, che brama la custodia dell’anima di sua figlia.

Welcome to Wrexham dal 25 gennaio

In Welcome to Wrexham, Rob McElhenney e Ryan Reynolds imparano a gestire il terzo club di calcio professionistico più antico del mondo. Nel 2020, Rob e Ryan si sono uniti per acquistare i Red Dragons, squadra di quinta categoria, sperando di trasformare il club Wrexham AFC in una storia di successo, per cui tutto il mondo possa fare il tifo. Il problema è che Rob e Ryan non sanno nulla sul calcio e non hanno mai lavorato insieme. Da Hollywood al Galles, dal campo agli spogliatoi, dagli uffici al pub, Welcome to Wrexham seguirà il corso intensivo di Rob e Ryan per imparare a gestire una squadra di calcio, raccontando anche le sorti di un club e una città che contano su due attori per dare speranza e portare un cambiamento in una comunità che ne avrebbe bisogno.

Altri arrivi a gennaio

CRIMINAL MINDS: EVOLUTION – 18 gennaio

NCIS STAGIONE 19 – 11 gennaio

NCIS L.A. STAGIONI 1-13 – 18 gennaio

CHASING WAVES STAGIONE 1 – 11 gennaio

MARVEL SPIDEY E I SUOI FANTASTICI AMICI I CORTI STAGIONE 2 – 4 gennaio

THE RESIDENT STAGIONE 6 – 11 gennaio

AMERICAN CRIME STORY STAGIONE 1-2 & IMPEACHEMENT: AMERICAN CRIME STORY (STAGIONE 3) – 25 gennaio

LA FUGA STAGIONE 1 – 4 gennaio

LES AMATEURS STAGIONE 2 – 4 gennaio

