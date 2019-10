DAZN serie A: gli appuntamenti imperdibili di ottobre

La stagione 2019-2020 è già nel pieno e anche quest'anno DAZN propone diverse esclusive imperdibili per gli amanti del calcio. Come tutti sanno DAZN è il primo servizio di live streaming e on demand interamente dedicato allo sport.

Ogni giornata di calendario propone 3 partite di serie A – per un totale di 114 all'anno – da vedere tramite app, su smartphone o tablet, oppure attraverso la piattaforma. Generalmente ad essere proiettati sono i cosiddetti Big Match, con protagoniste le squadre più seguite: Juventus, Milan, Napoli, Inter.

Ma anche tante partite dei campionati esteri, come l'imperdibile esclusiva DAZN la Liga Barcelona-Real Madrid e i principali appuntamenti della Ligue 1, Eredivisie, MLS e J1 League.

Da quest'anno, poi, al normale servizio DAZN di diretta calcio e sport per streaming e on demand, si è aggiunto un canale satellitare. Ma come funziona e cosa vedere?

La programmazione DAZN serie A su Sky: come vederla

DAZN1 è il canale satellitare interamente dedicato alle dirette sportive. In onda al 209 di Sky, è disponibile gratuitamente – fino a giugno 2021 – per tutti i clienti che possiedono già un abbonamento satellitare Sport e Calcio da almeno 3 anni. L'unico requisito è essere in possesso di Sky Q, My Sky HD o Sky HD – necessari per soddisfare la risoluzione del canale.

Non vuoi perderti gli appuntamenti DAZN Juventus ma non hai ancora Sky? Potrai sottoscrivere un'offerta DAZN-Sky a 9,90 euro al mese, approfittando dei numerosi vantaggi garantiti dal Coupon DAZN.

Chi, invece, ha almeno il pacchetto Calcio attivo, avrà diritto a un prezzo riservato di 7,99 euro al mese, con le prime 3 mensilità gratuite e a carico si Sky.

DAZN: partite in streaming

Come abbiamo detto l'abbonamento a DAZN-Sky consente di vedere le partite, in alta risoluzione, sullo schermo del proprio TV.

Tuttavia chi sceglie di sottoscrivere un abbonamento solo a DAZN avrà comunque la possibilità di seguire la propria squadra del cuore, in streaming oppure in on demand.

Le esclusive sono così divise: 3 partite di serie A per ogni giornata, 2 di serie B e una selezione di altri eventi DAZN, tra i quali repliche, interviste e approfondimenti speciali. Il calendario della serie A generalmente segue quest'ordine:

Sabato alle 20:45.

Domenica alle 12:30.

Domenica alle 15:00.

Ma potrebbe seguire delle variazioni in caso di anticipi o posticipi.

I match di serie A in esclusiva a Ottobre

Con 4 giornate in programmazione, ottobre è un mese pieno di appuntamenti per gli amanti del calcio. Ecco il calendario completo dei 12 match che è possibile vedere in esclusiva su DAZN nei prossimi giorni.

7ª Giornata (4 ottobre – 6 ottobre 2019)

Sabato 5 ottobre ore 20:45 Genoa-Milan

Domenica 6 ottobre ore 12:30 Fiorentina – Udinese

Domenica 6 ottobre ore 15:00 Atalanta – Lecce

8ª Giornata (19 ottobre – 21 ottobre 2019)

Sabato 19 ottobre ore 20.45 Juventus – Bologna

Domenica 20 ottobre ore 12:30 Sassuolo – Inter

Domenica 20 ottobre ore 15:00 Cagliari – Spal

9ª Giornata (25 ottobre – 27 ottobre 2019)

Sabato 26 ottobre alle 20.45 Genoa – Brescia

Domenica 27 ottobre alle 12:30 Bologna – Sampdoria

Domenica 27 ottobre alle 15:00 Spal – Napoli

10ª Giornata (29 ottobre – 31 ottobre 2019)