Facebook: occhiali smart indipendenti dallo smartphone solo tra 5 o 10 anni

Nei giorni scorsi, con questa notizia, abbiamo segnalato la volontà di Facebook di presentare nel corso del 2021 un paio di occhiali smart sviluppati in collaborazione con EssilorLuxottica, marchio dietro al quale troviamo tutti i principali brand di occhiali noti al mondo. La scelta è caduta su uno dei più iconici, Ray-Ban.

Ci sarà un futuro nel quale gliocchiali smart non necessiteranno più di venir collegati ad uno smartphonee per assolvere alle proprie funzioni? Questo è lo scenario che delinea Facebook per un futuro decisamente non prossimo, ma che possiamo prefigurarci tra non meno di 5 anni, più probabilmente 10.

Reuters segnala come il capo del Facebook Reality Labs Research, Michael Abrash, abbia fornito queste indicazioni temporali di massima sul quando uno smartphone non sarà più elemento indispensabile per poter sfruttare appieno le funzionalità degli occhiali smart, che poi diverranno a realtà aumentata (iniziativa che Facebook ha denominato Project Aria).

L'evoluzione degli occhiali smart o smartglasses sarà nel breve periodo ancora molto influenzata dalla disponibilità di uno smartphone, per considerazioni legate alla connettività e alla batteria richiesta. Lo sviluppo tecnologico atteso per il futuro si muove però nella direzione di rendere questi prodotti sempre più integrati, sino al punto da poter essere utilizzati senza la necessitò di collegarvi uno smartphone.

Possiamo anche ipotizzare uno scenario futuro nel quale occhiali smart potranno prendere del tutto il posto di uno smartphone per alcune categorie di utenti e per specifiche necessità d'uso. In ogni caso la praticità dell'interazione con lo schermo di uno smartphone molto difficilmente potrà venir sostituita da un paio di occhiali, per quanto molto intelligenti.