WhatsApp: in Australia una novità importante. Polizia e servizi segreti avranno accesso alle chat

Il parlamento australiano sembra voler andare contro tutto e tutti almeno per quanto concerne WhatsApp e le sue "criptate" chat. L’ultima sfida ai big dell’hi-tech arriva dal Parlamento australiano che abbiamo visto ha già in parte occupato gli onori della cronaca con l'arresto della CFO di Huawei durante la scorsa settimana. Il parlamento ha ora approvato una legge che consente a polizia e servizi segreti l’accesso alle chat criptate, quindi segrete, di servizi popolari come WhatsApp. Gli utenti dunque non potranno fare molto per difendere i propri segreti in caso di necessarie indagini sulla persona.

"È molto importante dare a polizia e servizi segreti la possibilità di entrare nelle comunicazioni crittografate", ha spiegato il primo ministro australiano Scott Morrison. Le autorità australiane dunque potranno pretendere la consegna da parte di WhatsApp delle chiavi di accesso alle chat criptate degli utenti per motivi di sicurezza nazionale. Una situazione non facile che comunque sembra essere giunta ad un punto di non ritorno visto che l'approvazione della legge parlamentare è ufficiale e i servizi segreti o la polizia potranno leggere e scovare ogni contenuto all'interno del servizio di messaggistica più famoso al mondo.

WhatsApp come Apple nel 2016 con l'FBI

Come era plausibile il colosso di Mark Zuckerberg non è rimasto così felice della decisione da parte del governo australiano. Proprio in questo senso sembra che il sistema di messaggistica più famoso al mondo potrebbe anche negare alla polizia l'accesso segreto alle chat degli utenti come avvenuto da Apple con l'FBI. Proprio nel 2016 avvenne un braccio di ferro tra Apple e l'FBI che voleva a tutti i costi l'accesso alle conversazioni criptate presenti nell'iPhone del killer di San Bernardino. Accesso che l'azienda di Cupertino ha cercato di negare fin tanto che le autorità americane sono dovute ricorrere ad una società israeliana per poter "sbloccare" lo smartphone dell'imputato.

Anche in questo caso si potrebbero aprire degli scenari simili in caso di necessità da parte delle autorità australiane le quali potrebbero avere seri problemi nell'accesso alle chat segreti degli utenti a causa di un blocco da parte degli addetti ai lavori di WhatsApp.