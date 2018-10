Ulefone Armor 3T: ecco il video che mostra la funzionalità ''Walkie Talkie''

Dal momento in cui il nuovo Ulefone Armor 3T è stato annunciato tanti sono stati gli utenti interessati al nuovo rugged phone per quella sua peculiarità del "Walkie Talkie" ossia della trasmissione rete anche in luoghi inaccessibili. Chiaramente ci si chiede come uno smartphone possa funzionare in queste situazioni ma anche quali altri tipi di walkie talkie possono essere utilizzati e in quali circostanze? La risposta sta in questo video.

Nel video si ha un'idea chiara su quale tipo di funzionalità walkie-talkie può essere utilizzata. In questo caso con la frequenza di Ulefone Armor 3T pari a 400-470 MHz, qualsiasi dispositivo può essere compatibile con chi condivide questa stssa frequenza indipendentemente dalle marche. Armor 3T può essere connesso con il tradizionale walkie-talkie e la frequenza può essere modificata dagli utenti.

Armor 3T è un vero telefono interfonico rugged certificato IP68 / IP69K e MIL-STD-810G. Oltre alla funzione walkie-talkie e alla robustezza, presenti due altoparlanti e l'audio intelligente, oltre ad una batteria da 10.300 mAh capace di garantire la sufficiente quantità di carica in viaggio. Per quanto riguarda le specifiche della fotocamera, viene fornito con una fotocamera posteriore SONY 21MPx e da un sensore frontale da 13 MPx. Ulefone Armor 3T supporta ancora riconoscimento con impronte digitali e sblocco facciale, NFC e Google Pay grazie anche ad Android 8.1 come sistema operativo.

Se volete ulteriori informazioni potete andare qui sulla campagna Indiegogo. Allo stesso tempo è possibile avere la serie Ulefone Armor 3 già lanciato su Aliexpress che rispetto a Armor 3T, vede l'assenza dell'antenna walkie talkie.