Tutte le offerte Amazon attive, con prezzi Black Friday: Natale è vicino, perché non risparmiare?

Abbiamo riassunto in un unico posto tutte le offerte Amazon ora attive. Anche se il Black Friday è ufficialmente finito, molti prodotti che erano in offerta sono rimasti a quei prezzi. A cominciare dalle AirPods Pro 2 ma occhio anche a realme GT7 Pro e OPPO Reno12 Pro 5G, Tado X, Oral-B e molti altri prodotti interessanti

Il Black Friday Amazon è finito, ma alcuni prodotti sono rimasti al prezzo super precedente, permettendo di risparmiare centinaia di Euro . Come scegliere fra modelli che sembrano tutto sommato simili, ma con una differenza di prezzo non trascurabile?

Le migliori AirPods della precedente generazione (sono eccezionali), AirPods Pro 2, continuano ad essere al prezzo minimo storico .

Sconti identici al Black Friday per le recentissime Apple AirPods 4, disponibili in due versioni, con cancellazione attiva del rumore e senza.

realme GT7 Pro e OPPO Reno12 Pro 5G come al Black Friday: sono 2 smartphone con caratteristiche super, ma senza che questo incida troppo sui prezzi. In particolare, realme GT7 Pro si presenta come un dispositivo di fascia alta con specifiche tecniche impressionanti. È alimentato dall'ultimo chip Qualcomm - il top del top in questo momento, Snapdragon 8 Elite da 3 nm .

La nuova linea X di Tado presenta teste termostatiche con un design compatto a "T", facile da installare sulla maggior parte dei termosifoni.

Mai, in precedenza, uno spazzolino Oral-B iO era sceso così tanto di prezzo! Si tratta di un'offerta a tempo, motivo per cui se vedete un prezzo diverso da 59€ significa che l'offerta è finita o sono finite le scorte.

Oggi, grazie ad un coupon da 130€, il prezzo di roborock Q5 Pro+ è eccezionale, solo 299€ , considerando potenza, qualità della pulizia e bontà della app di gestione. C'è anche il fratello maggiore roborock Q8 Max+ in forte sconto, che porta in dote un serbatoio dell'acqua più grande (ma quello della polvere più piccolo), oltre ad un sistema di navigazione e mappatura più raffinato. Ma, credeteci, roborock Q5 Pro+ fa già tutto quello che serve.

Oggi su Amazon si fanno affari con il super robot per le pulizie ECOVACS T30S. Si tratta di un modello di fascia elevata, che combina aspirazione potente e funzioni avanzate di lavaggio, integrando anche un aspirapolvere portatile (versione Combo Complete). Ma andiamo con ordine e partiamo dalla versione "semplice".

Così a occhio vi sarà venuto in mente un marchio in particolare, a cui questo ovviamente si ispira. Costando però un terzo o un quarto dei soldi . Nonostante questo è un prodotto notevole, di grande potenza, 550W / 45Kpa. Ma non solo: questa scopa elettrica è dotata di ottima autonomia, 70 minuti, nonché di numerosi accessori per adattarne l'uso in svariati scenari. Non scegliamo prodotti a caso, per consigliarveli: questa ha valutazioni incredibilmente alte in Amazon, ben 4,8 stelle su 5, a fronte di quasi 700 pareri. Nei commenti, poi, non manca chi possiede questa e quella "originale", dicendo che è difficile vedere differenze. Quella che costa un po' meno è molto simile, ha solo una batteria leggermente meno potente.

519€ - Quando torna disponibile (attualmente solo 5 pezzi!) ve lo proponiamo spesso perché a questo prezzo è in assoluto il più economico con 24GB di RAM. Questo ottimo PC Lenovo adotta un display da 15,6" Full HD, mentre sul fronte CPU c'è un Intel Core i3 di 12esima generazione, quindi ben più potente degli i3 più datati , non fatevi ingannare dal pregiudizio. Intel Core i3-1215U vanta infatti 6 core e 8 thread, con picco a 4,4GHz. Notevole per il prezzo il Solid State Drive da 1TB, per giunta NVMe quindi velocissimo. La tastiera è ovviamente italiana. Non finisce qui: in dotazione regalano anche uno zaino.

619€ - Il portatile Lenovo che abbiamo ritrovato questa mattina su Amazon a 20€ in meno del vecchio prezzo è veramente TOP . A margine dei listini che i marchi più prestigiosi propongono alla grande distribuzione, se ne affiancano altri per il mondo aziendale, generalmente invisibili al grande pubblico. Sono modelli ottimi, completi, che mai troverete negli scaffali dei negozi.

Se volete risparmiare qualcosa, e vi accontentate della precedente generazione, Google Pixel Watch 2 potrebbe essere la scelta migliore.

Attenzione al sempre ottimo Galaxy Watch 5 Pro 45mm, in versione Bluetooth e anche in versione LTE, così come ai Watch 6 Classic, sempre LTE.

Ora è in offerta il modello Watch FE 40mm più economico . Rispetto agli altri smartwatch qui presenti ha un hardware leggermente meno avanzato in termini di processore e memoria con Bluetooth 5.0. L'offerta è ora disponibile per i colori Black, Silver e Pink Gold, ma lo smartwatch in colore nero è ora quello più conveniente.

Oggi sono in offerta i Samsung Galaxy Watch7 in versione Bluetooth, di dimensioni generose con cassa da 40 millimetri, e Ghiera Touch in Alluminio. Il modello più interessante è ora quello nel colore Green, visto che normalmente costa 319€ .

Per quanto riguarda il mondo Apple, ecco alcuni esempi di Apple Watch a prezzo super scontato!

Anche questi iPad rimangono molto vicini ai loro prezzi minimi storici .

Super prezzo anche per Beats Studio Pro. Le migliori cuffie Beats in commercio, Studio Pro, sono scese al minimo storico, in tutti e 5 in colori (ne abbiamo messi solo 3), e a quel prezzo rimangono . Il risparmio reale va da 50 ai 150€ rispetto ai prezzi normali. Vantano il magnete in neodimio, una qualità sonora veramente eccellente, lunga durata della batteria e molto altro.

Torna in sconto l'ottimo Kobo Clara Colour, un fantastico ebook reader dotato di schermo E Ink Kaleido 3.

Su Amazon ci sono molte occasioni di risparmio: talvolta si concretizzano in offerte a tempo che vanno da un modello all'altro, anche nell'arco di pochi giorni. Erano già ottimi a 129€, ma oggi i tablet DOOGEE T10 Pro sono letteralmente imperdibili, perché il prezzo è tornato a soli 109€ .

Questo caricatore è del tutto adatto ad alimentare e caricare la batteria di moltissimi portatili, compresi molti MacBook (col nostro MacBook Pro 13" 2019 va benissimo). Stiamo ovviamente parlando di PC ordinari e non speciali, come quelli gaming o con alimentatori al di fuori dello standard di circa 65W. Ma vediamo l'offerta e qualche altro dettaglio partendo da una considerazione: 26,99€ è il prezzo per utenti Prime, qualche Euro in più per tutti, comunque un prezzo super (cambia di poco il prezzo di partenza non scontato). Bisogna sottoscrivere Amazon Prime (gratis per un mese) per acquistare il caricatore a questo prezzo, se non siete già iscritti.