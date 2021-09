SKY WiFi in oltre 2600 comuni, con Open Fiber si punta alle aree bianche

Dopo il lancio del servizio a metà giugno 2020 grazie a una partnership con Open Fiber e l'espansione nel gennaio di quest'anno per mezzo di un'intesa con Fastweb, SKY WiFi rilancia: sempre con Open Fiber la connessione ultraveloce di SKY raggiunge anche i piccoli comuni e le aree rurali.

"Grazie a questa estensione della copertura il servizio ultrabroadband di SKY Italia raggiunge infatti oltre 2600 comuni e quasi due terzi delle famiglie in Italia e, dopo aver più che triplicato la copertura nel corso dei primi mesi del 2021, rafforza la sua presenza in alcune delle principali regioni italiane tra cui Piemonte, Veneto, Sicilia e Lombardia. Entro fine anno, raggiungerà il 70% delle abitazioni italiane", sottolinea l'azienda.

La Pay TV punta quindi alle aree bianche, ossia i piccoli comuni e le aree rurali nelle quali Open Fiber si è aggiudicata i bandi pubblici Infratel per costruire e gestire un'infrastruttura di rete a 1 Gbit/s.

"La qualità della connessione è garantita dall'infrastruttura di rete core in fibra costruita ex novo da SKY, in grado di sfruttare al meglio la rete di accesso fornita da Open Fiber, e dallo Sky WiFi Hub, che distribuisce il segnale nelle abitazioni in modo stabile e omogeneo grazie all'innovativa tecnologia sviluppata da Comcast. SKY WiFi è inoltre stato riconosciuto dall'Istituto Tedesco Qualità e Finanza come il servizio internet a casa con il migliore rapporto qualità-prezzo del 2021", si legge in una nota stampa.

Il servizio riunisce in una sola proposta commerciale TV, internet e voce grazie alla fibra ottica ad alta velocità, ma sono tre le offerte disponibili sia per gli utenti SKY che quelli "non SKY". Di seguito potete vedere l'offerta per i clienti non SKY, attualmente in promozione a partire da 24,90 euro per 18 mesi per chi non è interessato all'intrattenimento TV.

Offerte differenti, ovviamente, per chi è già cliente SKY e quindi non necessita di accedere all'offerta di intrattenimento: