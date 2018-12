Sconti Aliexpress: le imperdibili occasioni del 12-12

Dicembre si conferma il mese dell’anno più impegnativo per i bilanci personali e familiari. I regali di Natale e la chiusura dell’anno sono tra le voci di spesa più importanti. Perché allora non approfittare degli sconti Aliexpress per il 12 dicembre? Mercoledì 12 è il giorno giusto per fare i tuoi acquisti nel grande marketplace cinese. Si tratta infatti di un giorno fortunato per eccellenza che Aliexpress condivide con tutti i clienti. In Cina è diffusa la credenza secondo cui i doppi numeri in sequenza portino fortuna. Esiste un detto popolare che recita “le cose buone arrivano in coppia”. Per festeggiare il 12/12 lo shop propone una serie di sconti sugli articoli delle varie categorie, dall’abbigliamento agli accessori fino ai dispositivi tecnologici.

12-12: cosa comprare su Aliexpress

Aliexpress funziona come un grande marketplace. I venditori hanno a disposizione la vetrina dello shop e si adeguano alle sue regole di trasparenza. Gli acquisti sono cioè sicuri e garantiti e gli acquirenti sono sempre tutelati. Grazie a questa politica lo shop riesce a vendere più di 100 milioni di articoli diversi. Ma cosa comprare su Aliexpress senza perdersi o annegare nella marea ti proposte? Cellulari e tablet di marchi come Xiaomi, Huawei, Lenovo e Apple sono tra i prodotti più venduti. Al momento dell’acquisto di un iPhone, per esempio, puoi tranquillamente verificare se si tratta di un telefono originale o di un fac-simile. Il motivo per cui gli sconti Aliexpress sugli iPhone sono molto convenienti e lo saranno ancora di più il 12 dicembre è molto semplice: si tratta di telefoni ristrutturati. La politica Apple impedisce la vendita di articoli con difetti alle componenti esterne come il rivestimento o lo schermo. I venditori di Aliexpress sostituiscono le parti con piccoli difetti e mettono in vendita gli iPhone nuovi a prezzi molto convenienti.

Se non ti interessano gli iPhone, nello shop sono in vendita anche marche orientali affidabili tra cui: • Jiayu • HTC • Meizu Gli sconti Aliexpress sugli smartphone sono davvero convenienti e ti permettono di fare i tuoi acquisti senza preoccuparti troppo della spesa. Se non hai mai fatto un acquisto nello shop, controlla la valutazione dei venditori prima di procedere. Aliexpress attribuisce ad ogni suo venditore un punteggio derivante dai feedback genuini lasciati dagli utenti. In questo modo, fai una selezione dei venditori con le migliori recensioni e scegli quello che ti soddisfa di più. Data la quantità di prodotti in vendita, potrebbe risultare difficile orientarsi tra le offerte del 12-12. In questo caso puoi ridurre il tempo da dedicare alla ricerca usando i coupon Aliexpress, i quali infatti ti consentono una riduzione immediata sul prezzo dell’articolo prescelto, direttamente nel tuo carrello di spesa. In questo modo velocizzi lo shopping e non ti lasci sfuggire le promozioni in corso. Quali sono gli articoli più richiesti di questo Dicembre? Le cover per il tuo dispositivo.

Cover Aliexpress: tutte le cover per iPhone e smartphone

Hai comprato un cellulare e vorresti abbinare una cover? Oppure vuoi regalare delle cover per Natale? Il 12 dicembre accedi ad Aliexpress e compra: • cover per iPhone 5s, 6 e 7 • cover per iPhone X • cover per Huawei P8 lite e P9 lite La gamma di cover è davvero ampissima, da quelle semplici in silicone a quelle in cuoio con chiusura a portafoglio, da quelle posteriori a quelle a copertura piena. Non solo, puoi scegliere i modelli anti urto, quelli resistenti alla sporcizia, quelli impermeabili e persino quelli con apertura a libro.

L’assortimento include anche le cover compatibili per telefoni dei marchi LG, Nokia, Lenovo, Motorola e Samsung. Per comprare la cover giusta devi solo verificare che Aliexpress abbia a disposizione il tuo modello, ma con la vasta scelta dello shop è difficile non trovarle. È importante sapere anche che lo shop inoltre prevede la formula della spedizione gratuita con consegna in 15/26 giorni. In alternativa puoi richiedere la consegna con corriere molto più rapida.