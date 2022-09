Revolut lancia Revolut Pay, la novità per pagare online con un clic. Ecco come funziona

Revolut ha lanciato Revolut Pay, una nuova funzionalità di pagamento online sicura che consente ai commercianti del Regno Unito e dello Spazio Economico Europeo di presentare "Revolut Pay" come metodo di pagamento sulle pagine dei prodotti, del carrello e del checkout. Una novità assoluta per il brand che continua a espandersi ma soprattutto continua a garantire agli utenti tanti servizi a portata di smartphone.

Revolut Pay: ecco come funziona

Revolut Pay mira a rinnovare l'ecosistema dei pagamenti rendendo gli acquisti online ancora più semplici poiché facilita i pagamenti diretti, fornendo al contempo la massima sicurezza per gli utenti Revolut: i pagamenti verranno convalidati tramite funzionalità sicure come Face ID o sblocco tramite impronta digitale, senza condividere il numero di conto. Questa modalità aiuterà a prevenire le frodi e a mantenere il denaro degli utenti al sicuro durante gli acquisti.

Revolut Pay si propone come un metodo veloce, semplice e sicuro per effettuare il pagamento online o su dispositivo mobile. Gli utenti possono pagare con un solo clic e guadagnare cashback sugli acquisti mentre spendono. Gli utenti Revolut possono utilizzare Revolut Pay pagando con le carte salvate o direttamente con il saldo del proprio conto Revolut. Mentre quelli non Revolut possono pagare altrettanto facilmente utilizzando carte Mastercard o Visa salvate emesse da qualsiasi altro fornitore.

Quale sarà il vantaggio di usare Revolut Pay? Il sistema sostanzialmente risolve i problemi sia dei venditori che dei loro clienti: i commercianti online, infatti, perdono fino all'80% delle loro vendite a causa dell'abbandono del carrello, mentre gli utenti spesso citano i processi di pagamento online lunghi e confusi e la scelta limitata dei metodi di pagamento come motivi per abbandonare un sito web prima dell'acquisto. Revolut Pay ridurrà l'abbandono del carrello grazie al pagamento rapido e senza intoppi. I commercianti Revolut Pay possono accettare pagamenti con commissioni basse in più di 20 valute. Revolut Pay segue il lancio di Revolut Reader dello scorso luglio, un terminale di pagamento con lettore di carte, nonché il lancio della piattaforma di accettazione dei pagamenti di Revolut nel 2020 che consente alle aziende di accettare facilmente i pagamenti.

Oltretutto Revolut Pay è già utilizzato da aziende tra cui Shopify e Prestashop e sarà disponibile su ulteriori retailer nei prossimi mesi e si basa interamente sulla tecnologia di pagamento di Revolut e rappresenta un ulteriore passo verso la costruzione dell'ecosistema di pagamento dell’azienda, attraverso il quale Revolut consente transazioni tra clienti retail e business. La nuova soluzione di pagamenti diretti di Revolut offrirà anche commissioni più basse ai suoi clienti aziendali.

Le funzionalità di Revolut Pay includono:

Un nuovo modo di pagare veloce e senza intoppi

Alti livelli di sicurezza che sfruttano l'autenticazione a due fattori quando necessario

Commissioni di transazione basse senza costi nascosti o mensili

Con Revolut Pay, i fondi verranno accreditati direttamente sul conto Revolut Business del commerciante entro 24 ore senza costi aggiuntivi (rispetto alle aziende che in genere ricevono i fondi accreditati sul proprio conto in un massimo di sette giorni e devono pagare quando i fondi arrivano più rapidamente)

I fondi del giorno successivo vengono depositati direttamente sul conto Revolut Business

Le PMI possono aggiungere Revolut Pay alle pagine di pagamento web e mobile ed essere operative in pochi minuti tramite i plug-in facili da installare

Per le grandi aziende e le start-up, Revolut Pay offre una serie di API plug-in e SDK (Software Development Kit) facili da integrare che consentono alle aziende di diventare operative nel giro di pochi giorni

Opzione per incentivare i clienti con cashback sui loro acquisti

Nikolay Storonsky, Founder & CEO di Revolut afferma:

“Con la sua velocità, convenienza, sicurezza e prezzi bassi, Revolut Pay offre ai commercianti un vantaggio competitivo in un mercato dell'e-commerce in rapida crescita. In Revolut, ci impegniamo costantemente per rendere più veloce, facile ed economico per i commercianti di tutte le dimensioni accettare pagamenti, ovunque si trovino, e per rendere più comodo e sicuro il pagamento per i clienti. Ecco perché stiamo lanciando Revolut Pay".

Revolut: come funziona il conto online?

Revolut, l'applicazione finanziaria con 18 milioni di clienti nel mondo, ci ha ormai abituati ad un insieme di funzionalità che sono diventate nel tempo un grandissimo vantaggio per gli utenti che usano un conto Revolut. E parliamo ad esempio dell'integrazione all’interno della sua applicazione della piattaforma nazionale pagoPA, che permette di pagare tributi, imposte e rette verso la Pubblica Amministrazione e altri soggetti aderenti. Di avere Allianz Partners come suo nuovo fornitore globale di servizi assicurativi di viaggio. A partire da aprile 2022, Allianz Partners fornisce i suoi servizi di assicurazione di viaggio ai clienti Revolut che sono in possesso di un conto Premium o Metal, il tutto all'inizio in 31 mercati dello Spazio Economico Europeo e nel Regno Unito.

E ricordiamo anche che Revolut ha ufficializzato l'operatività della sua licenza bancaria europea specializzata in Italia. In questo caso la novità riguarda la possibilità per tutti i clienti italiani dell'applicazione di poter passare i depositi a Revolut Bank e di avere la protezione del sistema di garanzia dei depositi. Il passaggio a Revolut Bank è immediato e semplificato visto che può essere fatto direttamente all'interno dell'applicazione di Revolut e il tutto avviene in pochissimi minuti.

Revolut è un servizio sia per privati che per professionisti vista la possibilità di ricevere pagamenti in qualsiasi valuta con il vero plus di poter convertire quando il tasso è migliore senza alcun aggiuntivo o nascosto. Revolut è essenzialmente un conto "virtuale" ossia online a cui viene associata una carta virtuale anche se è possibile in qualunque momento richiedere anche quella fisica che arriverà nel giro di qualche giorno direttamente a casa.

In questo caso la facilità con la quale è possibile aprire un conto Revolut di certo è un vantaggio non indifferente rispetto a molti concorrenti. Basterà infatti andare sul sito ufficiale di Revolut e scegliere in base alle proprie esigenze quale conto sarà più giusto. Tre sono le opzioni che l'utente potrà fare:

Conto STANDARD: quello completamente GRATUITO che comunque possiede un IBAN (anche questo gratuito) e con il quale è possibile realizzare spese in oltre 150 valute al tasso di cambio interbancario, cambio senza commissioni in 29 valute fino a 1.000€ e soprattutto prelievi da bancomat senza commissioni fino a 200€ al mese. Possibilità anche di utilizzare Apple Pay e Google Pay e richiedere la carta fisica.

Conto PLUS: quello più economico a 2.99€ che comunque possiede un IBAN (anche questo gratuito) e con il quale è possibile realizzare spese in oltre 150 valute al tasso di cambio interbancario, cambio senza commissioni in 29 valute fino a 1.000€ e soprattutto prelievi da bancomat senza commissioni fino a 200€ al mese. Possibilità anche di utilizzare Apple Pay e Google Pay e richiedere la carta fisica e avere anche carte personalizzabili. Oltre a due conti Junior e chiaramente tutte le protezioni quotidiane come protezione biglietti, resi, shopping assicurato.

Conto PREMIUM: costo di 7,99€ al mese con la possibilità oltre alle cose già viste sullo standard anche di realizzare prelievi fino a 400€ mensile, assicurazione medica internazionale, assicurazione per ritardi su volo e bagagli, consegna espresso/prioritaria globale, assistenza clienti prioritaria, accesso immediato a 5 criptovalute, carta PREMIUM con design esclusivi, carte virtuali usa e getta, accesso tramite Pass LoungKey. Possibilità anche di utilizzare Apple Pay e Google Pay e richiedere la carta fisica e avere anche carte personalizzabili. Oltre a due conti Junior e chiaramente tutte le protezioni quotidiane come protezione biglietti, resi, shopping assicurato.

Conto METAL: costo di 13,99€ al mese con tutte le priorità del conto standard e premium con l'aggiunta di carta Revolut METAL esclusiva, prelievi fino a 600€ al mese, fino allo 0,1% di cashback in Europa e fino all'1% fuori dall'Europa su ogni pagamento fatto con la carta e servizio di Concierge esclusivo. Possibilità anche di utilizzare Apple Pay e Google Pay e richiedere la carta fisica e avere anche carte personalizzabili. Oltre a 5 conti Junior e chiaramente tutte le protezioni quotidiane come protezione biglietti, resi, shopping assicurato.

Revolut permette poi di ricaricare la propria carta o il proprio conto tramite dei trasferimenti diretti da altri conti Revolut oppure tramite carta di credito associata o ancora tramite bonifico bancario.

QUI per ogni ulteriore informazione