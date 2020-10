OnePlus 8T in edizione Cyberpunk 2077 arriverà prima del videogioco

Ci eravamo quasi illusi della possibilità di poter mettere le mani su Cyberpunk 2077, ma un nuovo rinvio (non senza critiche) ha ancora una volta posticipato il lancio ufficiale. Per consolarsi, almeno in Cina, potranno acquistare OnePlus 8T in edizione Cyberpunk 2077 per ingannare l'attesa!

OnePlus 8T in edizione limitata Cyberpunk 2077

Ad annunciare che non ci sono stati rinvii per il lancio dello smartphone è stata la società cinese sul social network Weibo. Questo significa che il debutto sul mercato è fissato per il 2 Novembre 2020 e che quindi non verrà aspettato il rilascio definitivo del gioco che invece è stato posticipato al 10 Dicembre (prima ancora avrebbe dovuto debuttare il 13 Novembre).

Ma cosa cambia in OnePlus 8T in edizione Cyberpunk 2077? Come per altre edizioni speciali, la base tecnica dello smartphone non subirà variazioni rispetto a quella che già conosciamo. Invece ci saranno nuovi elementi di carattere estetico per la zona posteriore e anche per il tema di Android preinstallato.

In particolare la cover posteriore avrà una grande scritta in giallo "2077" con alcune altre scritte in cinese. Sempre stando ai teaser, OnePlus 8T in edizione Cyberpunk 2077 avrà anche una zona rettangolare per la fotocamera più ampia proprio per incorporare i nuovi elementi estetici.

Non sappiamo se ci saranno ulteriori novità in termini di personalizzazione (magari per la confezione o la dotazione). All'interno dello smartphone Android ci sarà sempre un SoC Qualcomm Snapdragon 865 da 2,4 GHz, 12 GB di RAM e 256 GB di storage. Anteriormente c'è uno schermo da Fluid AMOLED da 6,55" FHD+ (pari a 2400 x 1080 pixel) con refresh di 120 Hz. Nella zona posteriore ci sono quattro fotocamere da 48 MPixel, f/1.7 con OIS, grandangolare da 16 MPixel, f/2.2 con campo di visione di 123°, ottica macro da 5 MPixel e sensore monocromatico da 2 MPixel.