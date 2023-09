Nokia non basta più: HMD Global lancerà il suo brand di smartphone

HMD Global, l'azienda finlandese che dal 2016 produce e commercializza smartphone con il marchio Nokia, ha annunciato l'intenzione di introdurre una linea di telefoni con il proprio brand. L'iniziativa rientra nella strategia di diversificazione del portafoglio prodotti perseguita dalla società con sede a Espoo.

L'annuncio è arrivato direttamente dal CEO e co-fondatore Jean-Francois Baril, che su LinkedIn ha dichiarato come HMD Global sia ora pronta "ad entrare sul mercato in modo indipendente per creare un nuovo mondo delle telecomunicazioni focalizzato sui bisogni dei consumatori". I dispositivi HMD e Nokia, ha precisato Baril, continueranno comunque a coesistere.

Secondo il manager francese, HMD Global è oggi "il produttore di smartphone 5G in più rapida crescita su base annua" e leader nella sostenibilità grazie ai dispositivi Nokia riparabili lanciati negli ultimi 12 mesi. L'azienda è inoltre "una delle più grandi produttrici di smartphone in Europa" e presto inizierà a fornire ai consumatori di tutto il mondo "dispositivi mobili di alta qualità e dal prezzo accessibile".

Non sono stati diffusi maggiori dettagli su tempistiche e caratteristiche della nuova gamma HMD, anche se è lecito attendersi telefoni dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, come da tradizione Nokia. È possibile che l'azienda voglia posizionarsi nella fascia media del mercato, dove la concorrenza è particolarmente agguerrita.

La mossa di HMD Global conferma la volontà di consolidare la propria presenza nel competitivo settore degli smartphone, puntando sull'iconico marchio Nokia ma al contempo sviluppando prodotti con un brand alternativo.