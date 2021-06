Leica Leitz Phone 1: un nuovo smartphone con il ''bollino rosso''

In un mercato sempre più complicato, i produttori di fotocamere stanno cercando diverse strategie per riuscire a restare in attivo (o limitare le perdite). Se Nikon ha deciso di spostare parte della produzione in nazioni dove è più economico realizzare i prodotti, Leica è da tempo che collabora con i produttori di smartphone. Ora il brand tedesco ha presentato in Giappone il nuovo modello Leica Leitz Phone 1.

Già in passato il CEO della società aveva dichiarato di voler investire non solo sulla produzione di macchine fotografiche e obiettivi, ma dedicarsi anche a diversi campi che avrebbero potuto avere un ritorno economico. Nel caso di questo smartphone si tratta però di una mossa commerciale che punta a vendere un prodotto di un altro produttore (Sharp) con un look più attraente per gli appassionati.

Le caratteristiche del Leica Leitz Phone 1

Il nuovo Leica Leitz Phone 1 è uno smartphone dedicato al mercato giapponese e che si basa sullo Sharp Aquos R6. Lo scopo è quello di partire da una base solida, fornendo però un'esperienza utente più personalizzata e in linea con lo spirito della società tedesca.

Frontalmente troviamo uno schermo IGZO OLED da 6,6" con risoluzione UXGA+ di 2730 x 1260 pixel e un refresh (variabile) fino a 240 Hz. Sempre nel display è integrato un lettore d'impronte ultrasonico in grado di rilevare contemporaneamente due dita per permettere un grado di sicurezza superiore.

All'interno troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 888 già impiegato da altri produttori per le soluzioni top di gamma. Sono previsti anche 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di storage espandibili con microSD fino a 1 TB. La batteria ha poi una capacità di 5000 mAh (con connettore USB Type-C e tempo di ricarica in 130 minuti) mentre la scocca è certificata IP68 per la resistenza ad acqua e polvere.

Lo smartphone di Leica punta sul bianco e nero

Leica Leitz Phone 1 utilizza come sistema operativo Android 11 con un'interfaccia rivista dal produttore. In particolare si è pensato di utilizzare un aspetto monocromatico per le varie schermate richiamando così il mondo della fotografia classica (o le versioni digitali Monochrom).

Per quanto riguarda la fotocamera posteriore, troviamo un sensore da 20 MPixel da 1" con apertura di f/1.9 (lo stesso dello Sharp Aquos R6) con una design dell'obiettivo con sette lenti con elementi asferici. Non manca ovviamente la possibilità di registrare video in 4K. La fotocamera anteriore invece ha una risoluzione di 12,6 MPixel. L'applicazione fotocamera permette di utilizzare filtri preimpostati per scattare fotografie in bianco e nero di qualità, secondo quanto riportato dal produttore.

Le dimensioni sono pari a 74 x 162 x 9,5 mm con un peso di 212 grammi. La connettività comprende 5G (velocità di download fino a 2,4 Gbps e upload fino a 110 Mbps), 4G LTE, Wi-Fi 802.11ax e Bluetooth 5.2. Il prezzo di vendita è stato fissato a 1700 euro e sarà sul mercato da Luglio 2021.