Google Pixel di fascia media? Forse, anche se solo in alcuni mercati

Sebbene non esistano conferme, Google starebbe pensando al lancio di una versione di smartphone Pixel di fascia media, come riportato fa The Verge. Già in passato le voci erano circolate sul medesimo tema, ma quando poi Google ha presentato i Pixel 2 non si è vista traccia di quello che era un prodotto atteso da molti.

Sempre secondo le indiscrezioni la presentazione ci sarà e avverrà verso l'estate in India, ritenuto un mercato non solo promettente sul fronte dei numeri (1,3 miliardi di persone), ma anche per il livello di spesa media sostenuto dagli indiani per l'acquisto di uno smartphone. Un Pixel di fascia media potrebbe fare breccia in un mercato dove i top di gamma non fanno registrare grandi numeri, essendo tutto spostato su fasce di prezzo più basse.

Non solo: un Pixel dal prezzo accessibile potrebbe essere usato anche per fare breccia in quel mercato per tutto l'universo IoT in arrivo, come ad esempio con il router Google Wi-Fi e il termostato Nest. Si tratta ovviamente di congetture, ma la mossa sarebbe comprensibile. Ovviamente una volta che il prodotto esiste è potenzialmente vendibile in ogni parte del mondo, motivo per cui non si può certo escludere a priori una commercializzazione su scala più ampia.

Google ha scelto di puntare su prodotti a proprio marchio di fascia molto alta, lasciando un po' di scontento fra gli utenti che in passato avevano apprezzato le prime serie Nexus, di fatto degli ottimi modelli di smartphone venduti a prezzi vantaggiosi (le prime serie, ripetiamo). Ora non resta che attendere l'estate per saperne di più, a partire dal prezzo di commercializzazione e delle caratteristiche tecniche implementate, anche perché la concorrenza esiste ed è altrettanto agguerrita per gli stessi motivi.