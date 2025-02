Google Pixel 9 oggi al prezzo record di 649, e occhio al 9 Pro e all'8a

Chi è già entrato nel mondo Google Pixel lo sa bene: sono smartphone che non hanno rivali in termini di stabilità e fluidità di utilizzo, compatibilità e facilità d'uso. Una volta entrati in questo mondo è quasi impossibile tornare indietro verso smartphone cinesi o di altre marche. E oggi avete delle belle occasioni per dotarvi del vostro Google Pixel, vediamo insieme tutte le offerte .

Eccezionale: Google Pixel 9 con 128 GB a soli 649€ , un prezzo addirittura più basso di quello che aveva al Black Friday! L'offerta parla da sola, se già conoscete le specifiche del recentissimo Google Pixel 9, sono sconti eccezionali quelli apparsi oggi su Amazon!

Anche Google Pixel 9 Pro in super offerta. Si risparmiano 250€ sul 128GB e addirittura 300€ sul 512GB! Per essere più chiari in caso finiscano (i prezzi indicati saranno diversi): 849€ il 128GB e 1.029€ il 512GB, ovvero dei prezzi per niente abituali per smartphone così potenti e versatili come i Pixel.

Riassumiamo in breve le specifiche di Google Pixel 9 Pro: il display è un 6,3" LTPO OLED da 120Hz, con 3000nits di picco, risoluzione 1280x2856 pixel (circa 495ppi!). Ci sono poi ben 16GB di RAM, con storage ovviamente variabile da modello a modello.

Il processore è Google Tensor G4 da 4nm, mentre il piatto forte, come se non bastasse finora, è il comparto fotocamere. Quella principale è una 50 MPixel, f/1.7, 25mm, 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, OIS, quindi stabilizzata, affiancata da un modulo tele 5X ottico, anche questo stabilizzato ottico OIS con 48Mpixel. C'è poi il modulo grandangolare da 48Mpixel e quello per il selfie da ben 42Mpixel.

Ultima cosa da citare e non certo per importanza sono gli aggiornamenti garantiti per 7 anni direttamente da "mamma" Google, che sviluppa il sistema operativo. Una garanzia di durata nel tempo sul fronte aggiornamenti, per altro tempestivi.