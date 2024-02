3 smartphone imbattibili Cubot: 6GB/128GB 5100mAh a 89, fino al super X70 12GB/256GB 100Mpixel a 191!

Il settore della tecnologia, specie nell'ambito low cost, è veramente molto fluido. Prendendo a riferimento il mondo smartphone, si trovano moltissimi marchi sconosciuti di origine cinese (ma ricordiamo che anche la quasi totalità degli iPhone, da sempre, vengono da lì) in cui è difficile fissare qualche parametro di riferimento. Nell'ultimo anno però una piacevole eccezione, premiata dal mercato, è costituita dagli smartphone Cubot. Il brand offre molto spendendo poco, raccoglie pareri entusiastici da parte di chi già lì possiede, inoltre ogni tanto sono persino in offerta, come oggi. Ecco 3 modelli da prendere in seria considerazione, in ordine crescente per prezzo e caratteristiche, tutti con Android 13.

Cubot Note 21 oggi costa solo 89€ grazie ad un coupon da 10€, in 3 colorazioni. Si tratta ovviamente di un telefono "da battaglia", ideale per una seconda SIM, ma anche per chi non ha particolari esigenze (e sono in tanti). Nonostante il prezzo ridicolo, adotta uno schermo da 6,56" 90Hz, SOC Unisoc T606, 6GB di RAM fisica, 128GB di memoria (espandibile), fotocamera da 50Mpixel (più una seconda da 2Mpixel per i macro) e super batteria da 5200mAh! Non dispone di jack per le cuffie, no NFC e nemmeno fingerprint per lo sblocco, ma meglio ricordare il prezzo: 89€ !

A soli 119€ attenzione a Cubot Note 50. In offerta c'è anche il Note 40 ma ve lo sconsigliamo perché non ha fingerprint per lo sblocco e nemmeno NFC, mentre il 50 li ha. Il SoC è sempre Unisoc T606, ma si sale di memoria con ben 8GB di RAM fisica e 256GB di archiviazione . Il comparto fotocamere è identico al precedente (50Mpixel + 2 Mpixel macro), idem la batteria da 5200mAh. Fondamentalmente è il modello precedente con più RAM, più memoria, NFC e fingerprint.