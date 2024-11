OPPO Pad 3 è ufficiale! Il primo tablet al mondo con il Dimensity 8350. Prezzi e specifiche in Cina

OPPO ha ufficialmente presentato il nuovo OPPO Pad 3 in Cina, il primo tablet al mondo con a bordo il chipset Dimensity 8350 di MediaTek. Ricordiamo che questo lancio arriva dopo la presentazione del modello Pro che è avvenuta all'inizio di novembre.

La decisione di OPPO di posticipare il rilascio della versione standard è stata dettata dall'attesa per la presentazione ufficiale del nuovo chipset di MediaTek. Costruito su un processo a 4nm, il Dimensity 8350 vanta una configurazione a otto core, con un core principale Cortex-A715 che raggiunge i 3,35 GHz, affiancato da tre ulteriori core Cortex-A715 e quattro core Cortex-A510.

Nel dettaglio, questo chipset introduce anche il nuovo StarSpeed Engine, sostituendo la precedente tecnologia HyperEngine, per migliorare le prestazioni nei giochi. Secondo MediaTek, ciò si traduce in un risparmio energetico del 10% durante l'uso normale e fino al 24% in scenari di gioco intensivi.

Specifiche e design

OPPO Pad 3 è dotato di un display LCD IPS da 11,61 pollici con una risoluzione di 2000 x 800 pixel, una frequenza di aggiornamento di 144 Hz e una luminosità massima di 700 nit. Inoltre, il dispositivo presenta un rivestimento antiriflesso che riduce fino al 97% dei riflessi ambientali.

Per quanto riguarda la fotografia, OPPO Pad 3 monta due fotocamere da 8 MP, una sul retro e una nella parte frontale. La batteria ha una capacità di ben 9.520 mAh e supporta la ricarica rapida da 67 W, garantendo così un utilizzo prolungato senza interruzioni.

Lato software, il tablet esegue la ColorOS 15 basata su Android 15, offrendo agli utenti un'interfaccia moderna e funzionalità avanzate fin dal primo utilizzo. Il design è molto simile a quello di OPPO Pad 3 Pro, e si distingue per uno spessore davvero incredibile: solo 6,29 mm per un peso di 536 grammi.

Prezzi e disponibilità

Attualmente disponibile per il preordine in Cina, OPPO Pad 3 è offerto in tre colorazioni: Sunshine Purple, Night Blue e Star Track Bright Silver. Le varianti di memoria disponibili includono configurazioni da 8/128 GB, 8/256 GB, 12/256 GB e 12/512 GB.

Per quanto riguarda i prezzi, questi partono da CNY 2.099 (circa €275) per il modello base fino a CNY 3.099 (circa €400) per la versione top di gamma. In aggiunta al tablet, OPPO offre in regalo la Pencil 2 per coloro che effettuano il preordine.