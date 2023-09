Western Digital SN770M: SSD pensato specificamente per le console portatili come Steam Deck

Western Digital ha presentato il nuovo SSD SN770M, una soluzione NVMe PCIe 4.0 nel formato M.2 2230 sviluppata appositamente per le nuove console portatili come Steam Deck e ROG Ally. L'unità sarà disponibile nei tagli da 500 GB, 1 TB e 2 TB. La variante da 2 TB è attualmente venduta negli USA al prezzo di 109 dollari sul sito di Western Digital e 129 dollari presso Best Buy. Quella da 2 TB, invece, è disponibile solo su Best Buy al costo di 239,99 dollari.

D'altro canto, uno dei principali punti a favore di questo tipo di console è proprio la praticità con cui è possibile sostituire le unità di memoria. Sfortunatamente, però, il form factor 2230 prevede una scelta a dir poco limitata, trattandosi per lo più di soluzioni rivolte agli OEM e poco diffuse nel settore consumer.

Tuttavia, con l'arrivo di ROG Ally, e prossimamente della recentemente annunciata Lenovo Legion Go, avere una scelta più ampia farà comodo ai giocatori in mobilità. Western Digital, infatti, è solo una delle tante aziende che stanno proponendo le proprie soluzioni di espansione tra cui figurano anche Corsair, Sabrent e Micron.

Al momento tutte le proposte raggiungono una capacità massima di 2 TB, ma sarà interessante vedere se i nuovi chip di memoria ad alta densità forniranno una selezione di unità con capacità maggiori. Va comunque tenuto presente che, in tal caso, i prezzi risulterebbero quantomeno alti, per cui non è detto che soluzioni ad alta capacità siano effettivamente convenienti dal punto di vista commerciale e potrebbero rimanere relegate al solo settore PC.