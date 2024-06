Phison PS5031-E31T: nel 2025 arriveranno gli SSD PCIe Gen5 a prezzo popolare

Phison ha presentato il nuovo controller PS5031-E31T per SSD PCIe Gen5. Si tratta di un controller DRAMless che dovrebbe consentire una sostanziale riduzione dei costi e del calore prodotto dall'unità, tanto da non richiedere un dissipatore dedicato.

Phison ha finalmente presentato il suo nuovo controller per unità allo stato solido PCIe Gen5 che dovrebbe garantire una sostanziale riduzione del costo: PS5031-E31T. Secondo l'azienda, il nuovo controller garantirà prestazioni eccellenti e una riduzione tale del calore prodotto da non richiedere un dissipatore dedicato.

Come sappiamo, infatti, gli SSD PCIe Gen5 offrono prestazioni quasi raddoppiate rispetto alle varianti PCIe Gen4. Tuttavia, i problemi che affliggono il nuovo standard sono sostanzialmente due: il costo e il raffreddamento. Un'unità da 1 TB ha tendenzialmente un prezzo intorno ai 200 euro, quasi raddoppiato rispetto alle soluzioni di precedente generazione.

Come se non bastasse, nella quasi totalità dei casi, si rende necessario un dissipatore dedicato per gestire al meglio le temperature ed evitare il thermal throttling, un fenomeno che limita drasticamente le prestazioni del drive. Con il Phison PS5031-E31T il calore non dovrebbe essere più un problema.

Come dichiarato dallo stesso produttore, il Phison PS5031-E31T rappresenta il primo controller DRAMless al mondo, capace di raggiungere una velocità di 10000 MB/s in lettura sequenziale e 1500k IOPS in lettura e scrittura casuale 4K. Il controller è inoltre dotato di quattro canali NAND, basati sul processo produttivo a 7 nm di TSMC, e due core Cortex-R5 di ARM.

Il nuovo controller, inoltre, sfrutta l'ECC (Error Correction Code) proprietario di settima generazione basato sulla codifica LPDC per fornire prestazioni e affidabilità. Phison ha anticipato che i nuovi controller saranno spediti a partire dal quarto trimestre di quest'anno, ragione per cui i primi SSD PCIe Gen5 accessibili dovrebbero arrivare sul mercato già da inizio 2025.