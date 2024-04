Finalmente la GeForce RTX 4070 SUPER va in offerta per la Amazon Gaming Week: eccola a 626

Il suo precedente minimo storico era di 659 euro . Questo ulteriore ribasso rende la GeForce RTX 4070 SUPER di PNY, marchio di lunga tradizione e assolutamente affidabile, un acquisto decisamente interessante. Questa scheda, infatti, già in partenza garantisce un rapporto prezzo/prestazioni invidiabile e, al cospetto di un rialzo minimo rispetto a una 4070 non SUPER, offre tutte le prerogative della nuova generazione di schede video, oltre che maggiori prestazioni. Ora anche la 4080 SUPER in offerta , sempre di PNY.

Tra 4070 SUPER e non SUPER spicca senza dubbio l'incremento del numero di CUDA core, un aumento di quasi il 22% dai 5888 precedenti. Sale, di 60 Hz, il base clock, mentre non ci sono cambiamenti sul fronte della memoria. In virtù di questi cambiamenti, il TGP è salito di 20W dai precedenti 200W.

Quanto alle prestazioni, la RTX 4070 SUPER offre prestazioni superiori alla RTX 3090, consumando decisamente meno (220W vs 350W), arrivando a staccarla del 50% con l'ausilio del DLSS 3 ove supportato.

