Con Neural Texture Block Compression AMD punta a ridurre lo spazio occupato dai giochi del 70%

La nuova tecnica "Neural Texture Block Compression" di AMD, esposta in un documento tecnico, punta a ridurre le dimensioni delle texture di gioco fino al 70%. In questo modo i giochi occuperanno meno spazio su disco, oppure avranno contenuti sempre maggiori.

AMD ha pubblicato un paper in cui illustra la tecnologia Neural Texture Block Compression, in breve NTBC, pensata per ridurre lo spazio di archiviazione richiesto dai giochi.

AMD Neural Texture Block Compression comprime texture di alta qualità senza impattare sulle prestazioni complessive e mantenendo una "qualità ragionevole". AMD sostiene che NTBC è in grado di ridurre lo spazio di archiviazione di un gioco fino al 70%, il che significa passare da 150 GB a soli 45 GB.

Lo spazio di storage richiesto dai giochi è in costante crescita con la loro complessità e fedeltà grafica, e le attuali tecniche di "compressione a blocchi" non riescono a fare molto quando si tratta di centinaia o addirittura migliaia di texture 4K. Come suggerisce il nome, AMD Neural Texture Block Compression aggiunge al mix la compressione delle immagini basata sulle reti neurali.

Shin Fujieda e Takahiro Harada di AMD, autori del paper, spiegano che l'aspetto più importante di NTBC è che funziona con i formati di "compressione a blocchi" o BC esistenti, ed è stata progettata per essere un semplice sostituto "drop-in" dei metodi di compressione esistenti usati dagli sviluppatori di giochi.

"È stato progettato per essere compatibile con i formati BC esistenti, in particolare BC1 e BC4, con le dimensioni ridotte della memoria, e può essere utilizzato come sostituto drop-in per le pipeline grafiche esistenti", scrive AMD, aggiungendo che in modo simile a FSR o DLSS supporta diverse modalità di qualità che influiscono sull'immagine finale.

"Abbiamo dimostrato che NTBC può ottenere rapporti di compressione migliori rispetto alla BC standard per entrambi gli approcci, generando al contempo texture di qualità ragionevole. Tuttavia, esiste un compromesso tra qualità e rapporto di compressione per gli approcci aggressivo e conservativo, con l'approccio aggressivo che ottiene rapporti di compressione migliori al costo di un piccolo degrado della qualità. Pertanto, lasciamo agli utenti la possibilità di decidere quale approccio utilizzare, compreso il BC standard, a seconda delle loro esigenze. Riteniamo che questa flessibilità sia uno dei punti di forza di NTBC, grazie alla sua compatibilità con l'attuale BC".

Oggi le installazioni dei giochi AAA che superano regolarmente i 100/150 GB, quindi una tecnologia come Neural Texture Block Compression è benvenuta. Inoltre, questa tecnologia potrebbe aiutare a liberare VRAM grazie a texture di dimensioni più contenute. Purtroppo, trattandosi al momento di una mera ricerca, non si sa quando diventerà disponibile agli sviluppatori.