3 PC Desktop hanno ora prezzi interessanti su Amazon: fino a GeForce RTX 4070 Super, 32 GB di RAM e AMD Ryzen 7 5700X a 1.199

Acquistare un PC Desktop può offrire numerosi vantaggi rispetto ad altre opzioni, come i laptop o i tablet, a seconda delle tue esigenze specifiche. Innanzitutto, i desktop tendono a offrire migliori prestazioni rispetto ai laptop nella stessa fascia di prezzo. Possono ospitare processori più potenti, schede grafiche di livello superiore e una maggiore capacità di memoria RAM. Inoltre, a differenza dei laptop, i desktop sono altamente modulari. I desktop offrono un migliore rapporto prezzo/prestazioni rispetto ai laptop, poiché non devono fare compromessi in termini di design compatto o dissipazione del calore. Ed è proprio quest'ultimo aspetto che colpisce particolarmente con queste 3 soluzioni Megaport.

Si tratta di un brand che abbiamo già incontrato e che abbiamo proposto ai nostri lettori, senza che ci sia giunto alcun tipo di recriminazione. Anche perché i prezzi di questi pre-assemblati sono bassi se rapportati al costo delle singole componenti. Nei primi 2 casi troviamo la GeForce RTX 4060 ma la seconda configurazione è preferibile per quantità di memoria di sistema a disposizione - 32 GB contro 16 - e per il processore - AMD Ryzen 5 5600 contro AMD Ryzen 5 4500, entrambi con 6 core e 12 thread ma nel primo caso con velocità di clock massima di 4,4GHz contro i 4,1 GHz del secondo processore. Anche l'SSD cambia: una soluzione da 512 GB nella proposta più economica e di 1 TB in quella più costosa.

Ma è il modello con la GeForce RTX 4070 Super a nostro modo di vedere le cose il più interessante, nel rapporto prezzo/prestazioni. Questo non solo perché la GPU è sensibilmente più potente, ma anche perché il processore AMD Ryzen 7 5700X basato su architettura Zen 3 è un bel valore aggiunto. Con 8 core e 16 thread, il 5700X è ideale per carichi di lavoro che richiedono l'elaborazione parallela, come editing video, rendering, modellazione 3D, e streaming. Inoltre, Ryzen 7 5700X è costruito con un processo produttivo a 7nm, mentre la X nel nome indica che è progettato per offrire frequenze di clock più alte, sia in termini di frequenza base che di frequenza boost.