Microsoft elimina una tecnologia di 29 anni da Windows 11: cosa cambia per gli utenti

Microsoft ha implementato JScript9Legacy come motore di scripting predefinito suWindows 11 versione 24H2, sostituendo il datato JScript. Il risultato per gli utenti sarà un sensibile miglioramento in sicurezza e prestazioni del sistema operativo.

Microsoft ha annunciato una modifica significativa nell'architettura di Windows 11 24H2, dove JScript9Legacy diventa il motore di scripting predefinito al posto del precedente JScript. La novità dà il via a un cambio di direzione importante per l'azienda di Redmond, che ha deciso di abbandonare definitivamente una tecnologia risalente al 1996 in favore di una soluzione più moderna e sicura.

JScript, l'implementazione Microsoft di ECMAScript, simile a JavaScript, ha servito il sistema operativo per quasi tre decenni come linguaggio di scripting principale per Internet Explorer e per l'automazione delle attività di sistema. Tuttavia, il motore è considerato oggi gravemente obsoleto e non conforme ai moderni standard di sicurezza JavaScript, rappresentando un bersaglio frequente per vulnerabilità di corruzione della memoria, esecuzione di codice arbitrario e attacchi cross-site scripting (XSS).

Windows 11 24H2 userà un nuovo linguaggio di scripting: ecco i vantaggi tecnici

JScript9Legacy si basa su JScript9 e offre prestazioni superiori insieme a funzionalità di sicurezza più orientate al mondo tecnologico moderno. Il nuovo motore è progettato per essere più compatibile con i più recenti standard Web, riducendo il rischio di attacchi XSS e altre minacce basate sul Web. Le caratteristiche principali includono una migliore gestione degli oggetti JavaScript e politiche di esecuzione più rigorose, che rendono più difficile per gli script dannosi sfruttare il sistema.

La sostituzione di JScript.dll con JScript9Legacy.dll permette al sistema operativo di difendersi meglio da una gamma più ampia di minacce alla sicurezza, fornendo un ambiente più protetto per gli utenti. Il motore rappresenta una versione modernizzata di JScript9 che può essere utilizzata anche all'esterno del browser ed è progettato per supportare le esigenze di scripting legacy con maggiore sicurezza e compatibilità.

La decisione di Microsoft arriva dopo anni di mantenimento di JScript come motore predefinito per garantire la compatibilità con le versioni precedenti ed evitare interruzioni nei flussi di lavoro dei sistemi critici. Tuttavia, con Internet Explorer ora deprecato e una maggiore adozione del browser Edge, l'azienda ha tracciato una linea definitiva sostituendo il vecchio motore. L'implementazione non richiede alcuna azione da parte dell'utente e gli script esistenti dovrebbero continuare a funzionare come previsto. È da notare che la modifica è limitata a Windows 11 24H2 e versioni successive, senza impatti sulle versioni precedenti del sistema operativo. Per eventuali problemi di compatibilità, Microsoft offre la possibilità di ripristinare il vecchio motore contattando il team di supporto attraverso l'Hub dei Servizi.