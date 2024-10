Android 15 disponibile: in primis la distribuzione sui Pixel. Ecco tutte le novità

Dopo un'attesa che sembrava interminabile, Google ha finalmente rilasciato Android 15 per tutti i dispositivi Pixel compatibili. Questo major update, che giunge a due mesi di distanza dalla beta 4.2, rappresenta un significativo passo avanti nell'evoluzione della piattaforma mobile più diffusa al mondo. L'aggiornamento, che arriva con un leggero ritardo rispetto alle aspettative iniziali che lo vedevano debuttare con i Pixel 9 ad agosto, dimostra l'impegno di Google nel garantire un software maturo e privo di imperfezioni.

Il percorso verso il rilascio

Il viaggio di Android 15 è iniziato il 16 febbraio con la Developer Preview 1, attraversando un lungo e meticoloso percorso di sviluppo durato oltre sei mesi. Durante questo periodo, il team di sviluppo Google ha lavorato intensamente, rilasciando inizialmente due Developer Preview che hanno permesso agli sviluppatori di familiarizzare con le nuove API. A queste sono seguite quattro versioni beta complete, ciascuna caratterizzata da miglioramenti incrementali significativi. Il processo è stato costantemente affinato attraverso numerose patch correttive, fondamentali per risolvere bug e ottimizzare le prestazioni del sistema. Il risultato finale è la build AP3A.241005.015.

È particolarmente interessante notare come questo rilascio arrivi in un momento successivo alla disponibilità della AOSP (Android Open Source Project), resa pubblica il 3 settembre, e dopo che alcuni produttori come Vivo avevano già iniziato a distribuire l'aggiornamento sui loro dispositivi.

Le note di rilascio

Un saluto alla community Pixel, Questo mese, tutti i dispositivi Google Pixel supportati con sistema operativo Android 14 riceveranno l’aggiornamento software ad Android 15, la cui implementazione inizierà oggi per alcuni utenti. L’implementazione dell’aggiornamento proseguirà nelle prossime settimane, a seconda dell’operatore e del dispositivo. Gli utenti riceveranno una notifica non appena l’aggiornamento OTA sarà disponibile per il proprio dispositivo. Per ricevere il software più recente, ti invitiamo a controllare la versione di Android e a eseguire l’aggiornamento. Cosa è incluso L’aggiornamento di ottobre 2024 include correzioni di bug e miglioramenti per Pixel. Puoi trovare maggiori informazioni di seguito. Batteria e ricarica Risolto un problema per cui il dispositivo occasionalmente si riavviava inaspettatamente

Miglioramenti generali nella ricarica e nell’utilizzo della batteria Biometria Risolto un problema per cui lo sblocco facciale non funzionava in modo affidabile in determinate condizioni Bluetooth Risolto un problema per cui la connessione a determinati dispositivi Bluetooth o accessori Bluetooth occasionalmente non era possibile Fotocamera Miglioramenti generali all’affidabilità della fotocamera in determinate condizioni Display e grafica Risolto un problema per cui appariva un’ombra grigia sullo schermo interno in determinate condizioni

Miglioramenti generali all’affidabilità e alle prestazioni di alcune app di sistema

Miglioramenti generali nell’affidabilità del display Framework Risolto un problema per cui le app occasionalmente non potevano accedere ai file multimediali Sistema Risolto un problema che influiva sull’affidabilità e le prestazioni del sistema in determinate condizioni Telefonia Risolto un problema che influiva sull’affidabilità e le prestazioni dei servizi di connettività adattiva

Miglioramenti generali nell’affidabilità e le prestazioni della connessione di rete in determinate condizioni Interfaccia utente Risolto un problema per cui le icone Android non venivano visualizzate correttamente in determinate condizioni

Risolto un problema per cui l’animazione non veniva visualizzata correttamente all’avvio di Google Assistant sulla schermata di blocco

Risolto un problema per cui il pulsante centrale smetteva di rispondere in determinate condizioni

Risolto un problema con le notifiche di chiamata in arrivo in determinate condizioni

Risolto un problema che si verificava con i layout e le animazioni in determinate condizioni durante le transizioni

Risolto un problema che influiva sulla visualizzazione e l’affidabilità delle transizioni tra determinati elementi Ul e animazioni

Miglioramenti generali alla visualizzazione e all’affidabilità delle transizioni tra determinati elementi UI e animazioni

Le novità del Pixel Drop di ottobre

Come dicevamo poco sopra, il rilascio di Android 15 sugli smartphone e i tablet della gamma Pixel è accompagnato da un Pixel Feature Drop che viene così introdotto dal colosso di Mountain View:

Lavoriamo costantemente per rendere i tuoi telefoni Pixel ancora migliori con aggiornamenti software regolari che includono nuove funzionalità e miglioramenti. Ora chiamiamo questi aggiornamenti “Pixel Drops” e includeranno aggiornamenti su tutti i tuoi dispositivi Pixel su base continuativa. Il Pixel Drop di oggi porta espansioni di utilità basate sull’intelligenza artificiale, miglioramenti della fotocamera, nuove funzionalità di sicurezza e altro ancora su telefoni, tablet e orologi Pixel. Oltre alle funzionalità di seguito, Android 15 inizia a essere distribuito oggi.



''VanillaIceCream'': dolce tradizione

La tradizione dei nomi dolci di Android continua con "VanillaIceCream", mantenendo viva una caratteristica che ha contraddistinto il sistema operativo fin dalle sue prime versioni. Sebbene dal lancio di Android 10 questi nomi abbiano perso rilevanza nella comunicazione ufficiale, rimangono un elemento caratteristico dello sviluppo interno, ricordando i tempi in cui denominazioni come KitKat, Lollipop, Marshmallow e Nougat erano parte integrante dell'identità del sistema operativo.

Il progetto "Trunk Stable"

Android 15 segna un importante traguardo essendo la prima versione completamente sviluppata sotto il progetto "trunk stable". Questa iniziativa, che ha mosso i primi passi con Android 14 QPR2, rappresenta un nuovo approccio allo sviluppo del sistema operativo. Il focus principale è garantire una maggiore stabilità attraverso una gestione ottimizzata dei flag per le nuove funzionalità e un migliore controllo delle API implementate. L'integrazione più fluida tra le varie componenti del sistema è un altro aspetto fondamentale di questo nuovo approccio di sviluppo.

Material You e interfaccia utente

Il linguaggio di design Material You, introdotto con Android 12, raggiunge nuovi livelli di raffinatezza in Android 15. Il sistema di colori dinamici è stato ulteriormente perfezionato, diventando ancora più pervasivo in ogni aspetto dell'interfaccia. Le nuove opzioni per la regolazione del contrasto migliorano significativamente la leggibilità, mentre l'integrazione con le app di sistema risulta più profonda e coerente. Le animazioni sono state ottimizzate per garantire una maggiore fluidità in ogni interazione.

Il Pixel Launcher ha ricevuto importanti aggiornamenti che ne migliorano la funzionalità. I widget meteo sono stati completamente rinnovati e ora vengono identificati come "Meteo di Pixel", offrendo un'esperienza più integrata e coerente. Il sistema di suggerimenti nel cassetto app è stato riprogettato con una categorizzazione intelligente che rende più immediato l'accesso alle applicazioni più utilizzate. La possibilità di visualizzare i nomi delle app su due righe migliora l'organizzazione visiva, mentre il nuovo carosello tematico per i widget, con sezioni dedicate ai contenuti consigliati ed essenziali, rende l'interfaccia più intuitiva e funzionale.

Innovazioni nel sistema

Una delle novità più significative di Android 15 è l'introduzione dello Spazio Privato, un'area protetta dedicata alle app e ai dati sensibili. Questo ambiente sicuro implementa un sistema di autenticazione avanzato che supporta sia l'impronta digitale che la password tradizionale. L'integrazione completa con l'account Google garantisce il backup dei dati, mentre la possibilità di nascondere completamente le app dall'interfaccia principale aggiunge un ulteriore livello di privacy.

La gestione delle applicazioni è stata completamente ripensata con l'introduzione di un sistema di archiviazione intelligente a livello di sistema. Questa funzionalità permette di preservare i dati delle app poco utilizzate ottimizzando lo spazio di archiviazione, con la possibilità di ripristinarle rapidamente quando necessario. Il multitasking è stato potenziato con la possibilità di salvare le configurazioni preferite per lo schermo diviso, mentre la barra delle applicazioni persistente è stata ottimizzata specificamente per tablet e dispositivi pieghevoli.

Sicurezza e Privacy

Sul fronte della sicurezza, Android 15 innalza significativamente gli standard introducendo il blocco completo delle app progettate per Android 6 e versioni precedenti. Il sistema di autorizzazioni è stato completamente rinnovato, mentre l'introduzione dei controlli biometrici per le connessioni USB aumenta ulteriormente il livello di protezione. Il monitoraggio delle attività di sistema è stato potenziato, garantendo una maggiore trasparenza sulla gestione dei dati.

L'interfaccia dedicata alla sicurezza ha subito un restyling completo, a partire dalla schermata PIN che ora presenta un design più moderno e funzionale. Le animazioni per l'autenticazione biometrica sono state migliorate, mentre il sistema di notifiche relative alla sicurezza è stato reso più intuitivo. La dashboard della privacy è stata rinnovata per offrire un controllo più immediato e completo sulle impostazioni di sicurezza.

Compatibilità e processo di aggiornamento

La compatibilità con Android 15 si estende a tutta la gamma recente dei dispositivi Pixel, includendo le serie 6, 7, 8 e 9, oltre al Pixel Fold e al Pixel Tablet. Il processo di aggiornamento è stato reso più accessibile attraverso diversi canali: oltre al classico aggiornamento OTA automatico, gli utenti più esperti possono optare per il download manuale delle factory image, l'installazione tramite pacchetti OTA o l'utilizzo del flash tool ufficiale.

Google Pixel 6 / 6 Pro / 6a

Google Pixel 7 / 7 Pro / 7a

Google Pixel Fold

Google Pixel 8 / 8 Pro / 8a

Google Pixel 9 / 9 Pro / 9 Pro XL / 9 Pro Fold

/ Google Pixel Tablet

Considerazioni Finali

Android 15 rappresenta un significativo salto evolutivo per il sistema operativo di Google. L'attenzione alla stabilità, alla sicurezza e all'esperienza utente emerge chiaramente da ogni aspetto dell'aggiornamento. L'introduzione dello Spazio Privato, le ottimizzazioni nella gestione delle app e il rinnovamento dell'interfaccia utente testimoniano l'impegno di Google nel creare un ecosistema mobile sempre più maturo e affidabile.

L'implementazione completa del progetto "trunk stable" promette una maggiore stabilità complessiva del sistema, elemento fondamentale in un panorama digitale sempre più complesso. Con Android 15, Google dimostra di saper bilanciare perfettamente innovazione e affidabilità, creando un sistema operativo moderno e sicuro, pronto ad affrontare le sfide future della mobilità digitale.

Per gli utenti di dispositivi non Pixel, l'attesa per ricevere Android 15 dipenderà dalle tempistiche dei singoli produttori. Tuttavia, le fondamenta poste da questa versione promettono un'esperienza utente significativamente migliorata una volta che l'aggiornamento sarà disponibile per tutti i dispositivi compatibili.