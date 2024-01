Stuxnet: fu un olandese a installare il virus alla base del sabotaggio nucleare in Iran

Nel 2008, un olandese giocò un ruolo cruciale nell'operazione guidata dagli Stati Uniti e da Israele per sabotare il programma nucleare dell'Iran. Erik van Sabben, all'epoca 36enne, si infiltrò in un complesso nucleare iraniano e rilasciò il famigerato virus Stuxnet, paralizzando il programma nucleare del paese. Le notizie vengono riportate dalla pubblicazione olandese Volkskrant, che ha lavorato sul caso per due anni.

Il Volkskrant aveva già rivelato che i servizi segreti olandesi AIVD e MIVD avevano reclutato un infiltratore per questa operazione di sabotaggio. Fino a oggi, tuttavia, si è ritenuto che si trattasse di un ingegnere iraniano, mentre ora gli indizi sembrano indicare in un cittadino olandese il responsabile dell'installazione di Stuxnet presso l'impianto di arricchimento di Natanz.

Secondo Volksrant, Van Sabben si infiltrò nel complesso nucleare sotterraneo nella città di Natanz e installò il sofisticato virus Stuxnet in diversi dispositivi informatici. Secondo il giornale, lo sviluppo del software costò oltre un miliardo di dollari, mentre il governo olandese non era stato avvisato dell'operazione portata avanti dall'AIVD. La quale ha causato il malfunzionamento di un gran numero di centrifughe nucleari, ritardando il programma nucleare dell'Iran di diversi anni.

Secondo i giornalisti del Volksrant, i servizi segreti sapevano di partecipare al sabotaggio del programma nucleare iraniano, ma non sapevano che il loro agente stava introducendo il virus Stuxnet. "Gli americani ci hanno usato", ha detto una fonte dei servizi segreti al Volkskrant. Inoltre, il comitato "Stiekem", che normalmente informa le principali forze politiche del paese sulle azioni dei servizi segreti, non sapeva nulla della partecipazione olandese a questa operazione.

Van Sabben lasciò immediatamente l'Iran dopo aver sabotato con successo il programma nucleare del paese, per poi morire due settimane dopo in un incidente motociclistico vicino a casa sua a Dubai. Era stato reclutato dall'AIVD nel 2005: il suo background tecnico, i numerosi contatti nella regione e i legami con l'Iran - aveva già fatto affari in Iran ed era sposato con una donna iraniana - lo resero il prospetto ideale per la missione.

Rimangono da chiarire ancora molte questioni: se Van Sabben fosse a conoscenza del fatto di usare un virus molto potente come Stuxnet e perché l'esecutivo olandese non sapesse niente dell'operazione. Diversi parlamentari hanno chiesto chiarimenti dopo la pubblicazione del Volksrant, mentre i servizi segreti hanno riferito di non poter commentare pubblicamente il reportage. Un dirigente anonimo dell'AIVD ha detto che il governo potrebbe non essere stato deliberatamente informato dell'operazione a causa delle potenziali conseguenze politiche.

Stando ad alcune ricostruzioni, non sarebbe la prima volta che gli Usa manipolano servizi segreti di altri paesi per le loro missioni segrete. Non è certamente una pratica incoraggiabile, ma non si può neanche dire che un ritardo al programma nucleare dell'Iran sia una cattiva notizia per il mondo, anche in considerazione del fatto che il nucleare in Iran è responsabile solo di una minima parte dell'energia elettrica prodotta in totale nel paese.