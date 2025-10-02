Samsung e SK hynix con OpenAI per Stargate: nasce l'asse coreano per l'infrastruttura AI globale

Samsung e SK hynix hanno annunciato partnership strategiche con OpenAI nell'ambito dell'iniziativa Stargate, volta a rafforzare l'infrastruttura globale per l'intelligenza artificiale. L'accordo prevede l'espansione della capacità produttiva di chip di memoria e la costruzione di data center in Corea.

Samsung e SK hynix hanno ufficializzato una collaborazione con OpenAI nell'ambito dell'iniziativa Stargate, il programma con cui la società guidata da Sam Altman punta a consolidare le basi infrastrutturali necessarie all'evoluzione dell'intelligenza artificiale a livello globale.

L'annuncio è arrivato in seguito a un incontro a Seul presso l'Ufficio Presidenziale, che ha visto coinvolti il Presidente Lee Jae-myung, il presidente esecutivo di Samsung Electronics Jay Y. Lee, il chairman di SK Chey Tae-won e lo stesso Altman.

L'intesa si concentra su due direttrici principali: l'aumento della disponibilità di chip di memoria avanzati, fondamentali per alimentare i modelli di nuova generazione, e lo sviluppo di nuovi datacenter in Corea. Samsung e SK hynix intendono accelerare la produzione, con l'obiettivo di raggiungere 900.000 wafer DRAM mensili, contribuendo così alla crescita della capacità di memoria necessaria ai modelli più avanzati.

Parallelamente, OpenAI ha siglato un Memorandum of Understanding con il Ministero della Scienza e ICT coreano per valutare la costruzione di datacenter anche al di fuori dell'area metropolitana di Seul, favorendo così uno sviluppo economico equilibrato e nuove opportunità occupazionali. Sono stati inoltre avviati accordi con SK Telecom e con diverse divisioni di Samsung - tra cui C&T, Heavy Industries e SDS - per esplorare ulteriori espansioni infrastrutturali.

L'accordo prevede anche l'integrazione di ChatGPT Enterprise e delle API OpenAI nei flussi operativi interni di Samsung e SK, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza dei processi e favorire nuove forme di innovazione.

Il nuovo asse tra OpenAI e i colossi coreani si inserisce in un contesto di forte competizione sul fronte delle memorie HBM. All'inizio del mese, SK hynix ha annunciato l'avvio della produzione di massa dei chip HBM4, destinati a diventare il riferimento per la prossima architettura Rubin di NVIDIA, cliente di primo piano dell'azienda.

SK hynix è oggi tra i principali fornitori della società guidata da Jensen Huang, mentre Samsung sta ancora lavorando alla certificazione delle proprie soluzioni HBM4. Storicamente leader del mercato delle memorie, Samsung ha visto erodere la propria posizione dall'avanzata della concorrente.