Volkswagen Golf 8 completamente nuova (e ibrida): ecco com'è la più venduta delle compatte

Volkswagen ha finalmente tolto i veli dalla sua nuova Golf 8. La nuova berlina reginetta delle vendite in Italia ma anche in molti altri paesi del mondo è stata ufficialmente presentata nella serata di ieri a Wolfsburg nel tempio della casa tedesca dove tutto è iniziato nel 1974. Sono passati ben 45 anni dal primo modello di quella che sarebbe divenuta l'auto più venduta al mondo con 35 milioni di esemplari venduti in tutto il mondo e ancora pronta e capace di catturare non solo l'attenzione del pubblico fedele o no al marchio.

L'epoca odierna guarda all'elettrico e a quelle soluzioni che non inquinano. Volkswagen sappiamo bene che non rimane a guardare gli altri e pochi mesi fa a fatto vedere di cosa è capace con la presentazione della sua nuova ID.3 la full electric car pronta per il debutto sul mercato mondiale ad un prezzo inferiore rispetto ad altri concorrenti. Golf 8 arriva dunque in un momento particolare per l'azienda che sta investendo su questa sua nuova era ma che di certo non può abbandonare quella che è l'auto più venduta sul mercato.

Golf 8, lo diciamo subito, non cambia quello che è il DNA di Volkswagen e della sua amata Golf. E ci mancherebbe. I fedeli al marchio non vogliono e chi si affaccia per la prima volta al mondo della casa di Wolfsburg troverà un'auto che in qualche modo guarda al passato mirando al futuro. Golf 8 è nuova non tanto esternamente, anche se cambia e non poco, ma soprattutto internamente con nuovi motori come anche nuova plancia che per la prima volta diviene completamente "touch".

Golf 8: i nuovi motori ibridi e non solo

Partiamo subito dalle motorizzazioni di questa nuova generazione di Golf 8 di Volkswagen. Cinque sono le proposte dell'azienda sull'ibrido e interessante scoprire come tre di questi, subito ordinabili, saranno offerti con i "mild hybrid eTSI" ossia con tecnologia a 48 V nei livelli di potenza da 110CV, 130CV e 150CV. Arriveranno poi anche le Golf 8 a metano con la classica denominazione TGI nel 2020 e si aggiungeranno le Golf con motore ibrido plug-in da 1.4 litri TSI eHybrid in due livelli di potenza ossia da 240CV e da 245CV in versione Golf GTE ossia la versione sportiva ma ibrida con una batteria agli ioni di litio della capacità di 13 kWh.

Sul benzina Volkswagen vede una rigenerazione dei suoi propulsori che ora riducono del 10% non solo i consumi ma anche le emissioni grazie all'uso della tecnologia mHEV e al ciclo Miller. I motori partono con il 3 cilindri 1.0 TSI da 90 e 110CV per passare al 1.5 TSI 4 cilindri da 130CV e 150 CV con sistema ormai noto della disattivazione dei cilindri ACT. Il cambio DSG automatico a doppia frizione sarà possibile inserirlo solo con i motori da 130 e 150CV anche se il manuale vede la novità del modello ora MQ281 a sei marce.

Per il Diesel le proposte vedono nuovi motori turbo TDI da 115CV e 150CV con nuovo catalizzatore SCR denominato "twin dosing" capace di abbattere le emissioni. Solo il 150CV sarà ordinabile con cambio DSG e trazione integrale 4MOTION.

Golf 8: il design che cambia ma non si vede

La nuova Volkswagen Golf 8 cambia il suo aspetto estetico anche se effettivamente agli occhi dei meno esperti potrebbe non apparire poi così eclatante. Eppure tanti sono gli aspetti che portano ad un rinnovamento della berlina di casa Wolfsburg. Si parte subito dalle dimensioni che rimangono praticamente invariate con una lunghezza di 4,284 metri quindi una larghezza di 1,789 metri ed un'altezza di 1,456 metri. Il passo misura ora 2,636 metri e quello che caratterizza la nuova Golf 8 è il Cx ossia il coefficiente aerodinamico che scende a 0,275 grazie alla nuova calandra frontale ribassata e modificata.

Proprio questa che caratterizza in modo diverso la nuova Golf 8 che vede ora un "muso" più sporgente con una griglia anteriore più imponente rispetto a prima e soprattutto con nuovi fari anteriore (e vedremo anche posteriori) che riprendono quelli del passato introducendo però novità anche con quanto fatto da VW con la nuova ID.3.

Da sottolineare la caratteristica di proiettori di serie per tutte le vetture full LED sia per la luce anabbagliante, per quella abbagliante e per la luce di posizione. Stessa cosa per i gruppi ottici posteriori che prendono molto dalla nuova T Roc e si caratterizzano per un nuovo disegno conuna trama incrociata particolare e molto scenica.

Golf 8: il nuovo cockpit con display da 10,25''

Golf 8 è anche rinnovamento interno con un nuovo abitacolo capace di guardare (finalmente) al futuro. Dentro la Golf possiede ora un "innovision cockpit" ossia una strumentazione completamente digitale e touch. Lo schermo al centro della plancia misura 10,25 pollici ed è un tutt'uno con il tachimetro al di sopra del volante anche questo completamente digitale. Tutti i pulsanti e gli interruttori sono sensibili al tatto e la leva del cambio DSG a doppia frizione è ora piccola e poco ingombrante.

I comandi per le luci sono cambiati e sono ora molto più in alto, alla destra del volante, per una maggiore visibilità ma anche per dare la possibilità al guidatore di arrivarci senza distrazione con possibilità anche di comandare lunotto e riscaldamento del parabrezza.

Rivisto completamente i sistema infotainment che vede un nuovo sistema di informazione ma anche e soprattutto di totale personalizzazione per l'utente che potrà anche connettersi alla Golf 8 tramite lo smartphone senza essere alla guida.

Golf 8: il futuro della guida automatica (o quasi)

La nuova Volkswagen Golf 8 è anche connettività e guida autonoma (o quasi). Qui l'azienda non si fa trovare impreparata e nella Golf 8 propone una serie di strumenti capaci di facilitare la guida oltre che la connessione all'auto. Parliamo innanzitutto del sistema, di serie per tutte le versioni, di comunicazione Car2X capace di regolare automaticamente la distanza ACC della velocità direttamente anche sul traffico cittadino. Di serie presenti gli ormai noti sistemi di assistente al mantenimento della corsia Lane Assistant come anche il sistema di monitoraggio della distanza Front Assistant con funzione di frenata di emergenza City.

Traffic Jam Assist è invece la funzionalità (optional) capace di ridurre la velocità in base alle segnalazioni di decelerazioni da parte degli altri veicoli che precedono.Non solo perché Golf 8 è anche guida quasi autonoma grazie al Travel Assist che permette di camminare in autostrada fino a 210 km/h senza che si debba sterzare, accelerare o frenare attivamente.

Non solo perché il nuovo sistema di assistenza aiuta a evitare gli incidenti in curva con il traffico proveniente dal senso opposto. Si tratta di un sistema di guida assistita di livello 2.

Gli smartphone avranno vita semplice nella Golf 8 con la presenza di App-Connect conducente e passeggero che potranno accedere alle app dello smartphone selezionate direttamente dal sistema infotainment. Da sottolineare la possibilità di collegare iPhone con l'app Apple CarPlay senza cavo.

Golf 8: prezzi e disponibilità

La nuova Golf 8 di Volkswagen è dunque ufficiale. Una macchina che guarda senza dubbio al futuro mantenendo però quello che è il tratto distintivo della serie che da oltre 45 anni fa sognare i suoi fedeli divenuti ormai sempre più numerosi. Tante le versioni in arrivo entro la fine di questo 2019 dalla classica a quelle più sportive come Golf GTI, GTD ma anche Golf R. I prezzi non sono ancora stati resi disponibili ma è probabile che l'azienda mantenga più o meno quelli della Golf 7.